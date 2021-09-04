Медики выявили самое уязвимое место коронавируса 4.09.2021, 11:23

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Оно может стать мишенью для будущих лекарств.

Определенные области генома SARS-CoV-2 могут стать подходящей мишенью для будущих лекарств.

Это то, что сейчас обнаружили исследователи из Университета Гете вместе со своими сотрудниками из международного консорциума COVID-19 -NMR. С помощью специальных библиотек веществ они идентифицировали несколько небольших молекул, которые связываются с определенными участками генома SARS-CoV-2, которые почти никогда не изменяются мутациями.

Работа ученых была опубликована в Angewandte Chemie International Edition.

Когда SARS-CoV-2 заражает клетку, он вводит в нее свою РНК и перепрограммирует ее таким образом, что клетка сначала производит вирусные белки, а затем целые вирусные частицы. В поисках активных веществ против SARS-CoV-2 исследователи до сих пор в основном концентрировались на вирусных белках и их блокировании, поскольку это обещает предотвратить или, по крайней мере, замедлить репликацию. Но атака на вирусный геном, длинную молекулу РНК, также может остановить или замедлить репликацию вируса.

Ученые из консорциума COVID-19-NMR, работу которого координирует профессор Харальд Швальбе из Института органической химии и химической биологии Университета Гете, завершили важный первый шаг в разработке такого нового класса SARS-CoV-2 препарата.

Ученые смогли идентифицировать 15 коротких сегментов генома SARS-CoV-2, которые очень похожи у различных коронавирусов и, как известно, выполняют важные регуляторные функции. В течение 2020 года эти сегменты также очень редко подвергались мутациям.

Исследователи позволили библиотеке веществ из 768 небольших, химически простых молекул взаимодействовать с 15 сегментами РНК и проанализировали результат с помощью ЯМР-спектроскопии. В ЯМР-спектроскопии молекулы сначала маркируются атомами особого типа (стабильные изотопы), а затем подвергаются воздействию сильного магнитного поля. Ядра атомов возбуждаются коротким радиочастотным импульсом и излучают частотный спектр, с помощью которого можно определить структуру РНК и белка, а также то, как и где связываются небольшие молекулы.

Это позволило исследовательской группе под руководством профессора Швальбе идентифицировать 69 небольших молекул, которые связывались с 13 из 15 сегментов РНК.

«Три молекулы даже специфически связываются только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 очень подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств. Ввиду большого количества мутаций SARS-CoV-2 такие консервативные сегменты РНК, как те, что мы идентифицировали, особенно интересны для разработки потенциальных ингибиторов. Так как вирусная РНК составляет до 2/3 всей РНК в инфицированной клетке, то мы должны иметь возможность нарушить репликацию вируса в значительном масштабе, используя подходящие молекулы», — заявил профессор Швальбе.

На этом фоне, продолжает Швальбе, исследователи уже начали последующие испытания с легкодоступными веществами, которые химически подобны партнерам по связыванию из библиотеки веществ.

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