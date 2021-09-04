Кого в Беларуси лишат пенсий «за особые заслуги»?4
- 4.09.2021, 11:35
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Новый «закон» заработал с сегодняшнего дня.
Совмин выпустил постановление №505, которое вносит изменения в другое постановление Совмина — оно касается пенсий. Теперь некоторые белорусы могут лишиться пенсии за особые заслуги, если совершили «преступления и деяния, которые наносят вред государственным интересам, нацбезопасности».
Вообще на пенсию за особые заслуги могут претендовать:
бывшие чиновники, которые занимали высшие госдолжности, члены правительства, председатели облисполкомов и Мингорисполкома;
матери девяти и более детей и награжденные одной из госнаград за материнство;
беларусы, у которых есть три и больше орденов;
некоторые спортсмены: победители и призеры Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских игр, чемпионам мира и Европы.
Раньше пенсии за особые заслуги могли лишить за совершение преступления, лишение госнаград и недостоверные или необоснованные данные, по которым назначили такую пенсию. Теперь в этот список попали не только преступления, но и «деяния», которые «наносят вред государственным интересам, нацбезопасности».
Пенсия за особые заслуги состоит из обычной пенсии (по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет) и повышения за особые заслуги (его размер в каждом случае назначается индивидуально, но не может превышать 250% минимального размера пенсии по возрасту). Например, в Жодино средний размер такой пенсии на 1 февраля был 801,41 рубль.
Новый закон заработал 4 сентября.
До этого Лукашенко уже лишил 86 человек воинских и специальных званий. Для тех, кто получает военную пенсию, потеря этого звания означает, что сумма выплат уменьшится.