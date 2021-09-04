Россияне рекордно побежали в валюту 2 4.09.2021, 11:46

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Граждане страны эвакуирует сбережения из рублевой зоны.

В то время как Банк России рапортует об успешной дедолларизиации экономики, а президент и МИД прочат крах мировой долларовой системе, российское население с рекордной скоростью эвакуирует сбережения из рублевой зоны, пишет finanz.ru.

Хотя доля валютных депозитов у граждан за последний год незначительно снизилась (с 21% до 20,8%), а объем валюты на банковских счетах увеличился на скромные 4 млрд долларов, эти цифры меркнут по сравнению с потоком средств, который рекой течет в валютный «кэш» и иностранные ценные бумаги.

За четыре квартала, которые завершились 1 апреля 2021 года, физлица - резиденты РФ увеличили вложения в котируемые акции зарубежных компаний в 6 раз, следует из статистики ЦБ по сбережениям домашних хозяйств.

За 12 месяцев объем таких инвестиций составил почти 900 млрд рублей, а если учесть вложения в ПИФы и биржевые фонды, то сумма достигает 1,16 триллиона рублей.

Примерно половина всей средств, что граждане принесли на фондовые рынки в результате биржевого бума, накрывшего Россию, утекла в валютные активы. К ним добавилось примерно 12 млрд долларов, которые люди скопили «под матрасами» в виде валютного кэша.

Итого: за год физлица вложили в валютные активы рекордные 31 млрд долларов, а доля валюты в сбережениях выросла с 28% до 32%, оценивает управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунев.

«Долларизация, ставшая незаметной по депозитам в банках, идкт полным ходом с начала 2020 года», - констатирует он.

Банк России почему-то не заметил этой тенденции, продолжая писать об успехах «девалютизации банковских депозитов», добавляет Тунев.

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