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Новополоцкие партизаны потроллили провластных хоккеистов

  • 4.09.2021, 11:59
  • 1,846
Новополоцкие партизаны потроллили провластных хоккеистов

Видеофакт.

Жители города прочитали стихотворение на акции.

Новополоцкие партизаны вышли на акцию, во время которой потроллили стихотворением хоккеистов Лукашенко:

С днем рождения поздравляли

Хоккеисты - удальцы!

Лукашенке зализали даже синие пальцы!

Стоит ледовая дружина рук не вынув с карманов.

Играть в хоккей вы не умели

И вместо клюшек черенки

Зато лизать вы научились

В свой день позора... мудаки.

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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