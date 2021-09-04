Новополоцкие партизаны потроллили провластных хоккеистов
- 4.09.2021, 11:59
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Видеофакт.
Жители города прочитали стихотворение на акции.
Новополоцкие партизаны вышли на акцию, во время которой потроллили стихотворением хоккеистов Лукашенко:
С днем рождения поздравляли
Хоккеисты - удальцы!
Лукашенке зализали даже синие пальцы!
Стоит ледовая дружина рук не вынув с карманов.
Играть в хоккей вы не умели
И вместо клюшек черенки
Зато лизать вы научились
В свой день позора... мудаки.
Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».