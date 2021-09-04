Российский журналист назвал триггер повтора Путиным судьбы Лукашенко 3 4.09.2021, 12:06

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В такой ситуации нахождение у власти будет невозможно.

Грядущие фальсификации выборов в Государственную Думу России грозят президенту РФ и правящей партии потерей доверия среди собственных граждан, дальнейшей утратой легитимности и общественными протестами. В такой ситуации нахождение у власти будет возможно только через применение силы против населения.

Об этом в комментарии Guildhall заявил российский журналист Иван Яковина.

«Путин не может поступить, как Лукашенко и просто нарисовать результаты грядущих выборов, ведь продать видимость демократии, чтобы люди поверили, гораздо важнее, чем даже «нарисовать» результаты, что безусловно будут делать. Путин хорошо понимает, глядя на Лукашенко, что легитимность сегодня главное, без нее далеко не уедешь. И несмотря на всю изощренность, у Кремля огромные проблемы, связанные с катастрофическим падением популярности «Единой России», будут голосовать на зло, за кого угодно, но не за них, и власть пока не знает, что с этим делать, ликвидации оппозиции тут недостаточно», – заявил журналист.

«Тут тонкий момент, нарисуют много, а рисовать много им придется, тогда в Москве и в Питере могут начаться протесты. Если нарисуют умеренно, тогда протестов не будет, но и не будет полностью лояльной Думы, которая нужна к 2024 году для переназначения Путина. Это очень тонкий момент между тем, чтобы не упустить легитимность и получить большинство, и пока, несмотря на все ухищрения властей, у них это не получается», – рассказал он.

«Самая большая угроза для режима — это потеря легитимности, это то с чем столкнулся Лукашенко. Народ может просто перестать верить в то, что Путин пользуется популярностью, а это может привести к очень большим проблемам. Такое развитие событий может произойти опять же, если нарисуют на выборах слишком много. Уже сегодня у Путина нисходящий тренд, популярность становится все ниже и ниже даже по самым придворным опросам. И в какой-то момент, по не очень понятному толчку может случиться то же самое, что и с Лукашенко. Там тоже все были уверены, что Лукашенко победит на выборах из-за какой-никакой популярности, но нет. И даже не очень понятно, что случилось, но легитимность его исчезла за один день и сидит он только за счет использования силы, но долго он так не протянет. У Путина все идет к этому и именно такого сценария он боится больше всего. В один момент Москва и Питер просто выйдут на улицы», – подытожил Иван Яковина.

Раннее старший аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс заявил, что конфронтация правящих элит внутри Кремля может вылиться в использование одной из групп протестного потенциала населения в рамках противостояния за власть.

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