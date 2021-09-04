За август в Беларуси выпали почти две месячные нормы осадков 1 4.09.2021, 12:07

Абсолютный рекорд погода установила в Брестской области.

За август в среднем по Беларуси выпало 120,7 мм осадков, что составило 180% климатической нормы. Больше всего осадков выпало на Брестчине – 247% климатической нормы, сообщили в Белгидромете.

Дожди в основном носили ливневый характер, местами сопровождались грозами. В отдельных районах дожди достигали критериев опасного явления. Местами ночью и утром наблюдались туманы.

Местами отмечалось усиление ветра порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Орша 2 августа (22 м/с).

Средняя по Беларуси температура воздуха за август составила 17,5°с, что выше климатической нормы на 0,2°С. При этом на Могилевщине норма была превышена на 1,1°С, а на территории Гродненщины и Брестчины средняя температура была ниже нормы на 0,5°С.

Максимальное значение температуры воздуха за месяц отмечено на станции Брагин 17 августа и составило + 34,3°С. Минимальное значение температуры (+1,0°С) было отмечено на станции Езерище 25 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».