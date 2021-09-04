Ученые рассказали, почему некоторые люди не болеют коронавирусом 4.09.2021, 12:23

2,184

Можно ли вызвать этот же эффект с помощью лекарств?

Ученые выяснили, что далеко не все люди заражаются коронавирусом. Исследователи уверены, что этот механизм может быть обусловлен генетикой.

Об этом сообщает Stat News.

Так, ученые предполагают, что в данном случае работает тот же принцип, что и с инфекцией ВИЧ. Еще в 1994 году был обнаружен мужчина, у которого нашли мутацию в гене CCR5. Она сделала его невосприимчивым к заражению этой опасной болезнью.

То же самое может быть и с коронавирусом. Но тут речь идет о гене RAB7A, отвечающий за транспортировку клеток в организме. Если этот ген «выключается», то рецептор ACE2 не добирается до поверхности клеток. Важно то, что именно ACE2 коронавирус использует для того, чтобы проникать в клетки.

Правда, такие мутации очень редки. Потому ученые решили искать метод изменить ген RAB7A можно при помощи лекарств.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».