Стали известны новые подробности о застрелившемся в РОВД Могилева милиционере 4.09.2021, 12:44

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Офицер не прошел переаттестацию?

Вчера в Ленинском РОВД Могилева застрелился милиционер. Сегодня стали известны некоторые подробности случившегося с Романом Миренковым, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Молодому человеку было 25 лет. Причиной инцидента якобы стало то, что он не прошел переаттестацию и его перевели из угрозыска в участковые инспектора.

Ему выдали табельное оружие. 2 сентября он пошел в туалет и выстрелил себе в голову.

Что важно: по некоторым данным, Миренков выжил и находится в реанимации.

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