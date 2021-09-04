Стали известны новые подробности о застрелившемся в РОВД Могилева милиционере
- 4.09.2021, 12:44
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Офицер не прошел переаттестацию?
Вчера в Ленинском РОВД Могилева застрелился милиционер. Сегодня стали известны некоторые подробности случившегося с Романом Миренковым, сообщает телеграм-канал «Баста!».
Молодому человеку было 25 лет. Причиной инцидента якобы стало то, что он не прошел переаттестацию и его перевели из угрозыска в участковые инспектора.
Ему выдали табельное оружие. 2 сентября он пошел в туалет и выстрелил себе в голову.
Что важно: по некоторым данным, Миренков выжил и находится в реанимации.