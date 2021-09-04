Биологи выяснили, что мешает худеть тучным людям при занятиях спортом 4.09.2021, 12:56

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В состоянии покоя их организм работает особенным образом.

Биологи выяснили, почему занятия спортом часто не помогают тучным людям избавиться от лишнего веса. Дело может быть в том, что интенсивные физические нагрузки заставляют организм таких людей резко снижать потребление калорий в состоянии покоя. Результаты исследования опубликовал научный журнал Cell Biology.

"Как правило, врачи для похудения советуют ежедневно избавляться от 500-600 калорий с помощью диеты и тренировок. Оказалось, что эти рекомендации не учитывают, что тело некоторых тучных людей снижает потребление энергии в состоянии покоя и компенсирует потери, связанные с физическими нагрузками", – рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Рохэмптона (Великобритания) Льюис Холси, чьи слова приводит пресс-служба КАН.

Биологи уже много лет изучают, каким образом наше тело сжигает калории при регулярных занятиях спортом и во время других физических нагрузок. В частности, исследователей интересуют гены и белки, которые заставляют организм использовать в качестве "топлива" для мускулов не глюкозу, а жиры. Понять это нужно, чтобы заставить организм человека избавиться от лишних калорий без угрозы для его собственного здоровья, а также для нормализации метаболизма людей с самыми тяжелыми формами ожирения.

Холси и его коллеги приблизились к решению этих проблем в результате наблюдений за тем, как организм тучных людей сжигает лишние калории. В этих опытах участвовало 1,7 тыс. человек, которые согласились на постоянные наблюдения за тем, как много калорий сжигает их организм во время нагрузок и состояния покоя.

Для этого участники эксперимента на протяжении нескольких недель пили воду с атомами дейтерия и кислорода-18. Отслеживая их долю в различных биологических жидкостях, биологи определяли, какую часть калорий, полученных добровольцами в тот или иной день, их организм сжигал или запасал.

Благодаря дальнейшим наблюдениям ученые обнаружили любопытный феномен. Он проявлялся только среди добровольцев с лишним весом, которые пытались похудеть с помощью физических упражнений. Оказалось, что их организм в состоянии покоя расходовал энергию необычно экономно.

Это проявлялось в том, что в реальности он избавлялся лишь от 50% калорий, предположительно сожженных во время занятий спортом. Это было связано с резким снижением интенсивности их метаболизма в состоянии покоя. Для сравнения, люди с нормальным весом теряют около 72% калорий, потраченных во время физических нагрузок.

Пока ученые не могут сказать, отражает ли эта особенность тучных людей какие-то изменения в их обмене веществ, связанные с ожирением, или же она является простым следствием их склонности к ведению неподвижного образа жизни и набору лишнего веса. И в том, и в другом случае она мешает избавлению от лишних килограммов и улучшению самочувствия.

Последующие наблюдения, как надеются Холси и его коллеги, помогут раскрыть причины снижения активности метаболизма и понять, как можно модифицировать программы похудания для того, чтобы помочь тучным людям максимально быстро избавиться от лишнего веса, не рискуя при этом их здоровьем.

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