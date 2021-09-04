Группа АВВА показала свои аватары, которые выйдут вместо них на сцену во время мирового турне 4 4.09.2021, 13:02

2,128

На цифровых копиях артистам на вид — лет 30–35.

Популярная шведская поп-группа АВВА, воссоединившаяся спустя 40 лет после распада ради нового альбома и грядущего мирового турне, показала цифровые аватары солистов коллектива – 71-летней Агнеты Фельтског, 76-летнего Бьорна Ульвеуса, 74-летнего Бенни Андерссона и 75-летней Анни-Фрид Лингстад, сообщает gordonua.com.

На официальном аккаунте группы в Instagram 4 сентября появились аватары каждого из солистов АВВА. На цифровых копиях им на вид лет 30–35, они одеты в комбинезоны с люминесцентной подсветкой.

"Познакомьтесь с цифровыми аватарами Агнеты, Бьорна, Бенни и Анни-Фрид, которые появятся на концерте ABBA Voyage", – говорится в подписи к фото.

Пару дней назад во время специального стрима на своем YouTube-канале музыканты рассказали, что будущее мировое турне, которое стартует 22 мая 2022 года в Лондоне, будет проходить в необычном формате. Вместо непосредственно солистов АВВА на сцене будут их цифровые копии, получившие название "АВВАтары".

В создании виртуальных исполнителей принимал участие знаменитый голливудский режиссер, создатель киноэпопеи "Звездные войны" Джордж Лукас.

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В дискографии группы всего восемь альбомов. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались. 2 сентября 2021 года стало известно о воссоединении АВВА, спустя почти 40 лет после распада.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».