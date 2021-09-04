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В Ганцевичах уволили зампреда райисполкома за «нарушение, несовместимое с занимаемой должностью»

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  • 4.09.2021, 13:01
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В Ганцевичах уволили зампреда райисполкома за «нарушение, несовместимое с занимаемой должностью»

Артур Григорян курировал экономическую сферу.

В Ганцевичах уволили заместителя председателя райисполкома Артура Григоряна, сообщает газета «Ганцавіцкі час».

Артур Григорян курировал экономическую сферу. Его имя пропало с сайта райисполкома еще 18 августа. Причиной увольнения стало нарушение, которое несовместимо с занимаемой должностью.

Подтвердить эту версию или опровергнуть из официальных источников журналистам не удалось. Мобильный и домашний телефоны Артура Григоряна не отвечают.

Интересно, что ранее должности лишился начальник Ганцевичского РОВД Виталий Кулешов. Его кресло занял подполковник милиции Виталий Хвесько, который до этого работал первым заместителем начальника отдела внутренних дел Барановичского райисполкома, писал портал «Першы Рэгіён».

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