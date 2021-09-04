Когда белорусам выгоднее покупать новые вещи, а когда – подержанные? 4.09.2021, 13:42

Фото: tut.by

Эксперты рассказали об особенностях отечественного ценообразования.

Есть люди, которые покупают только новые вещи. А есть те, кто перед любой покупкой оценивает ассортимент бэушных вещей. На примерах разных категорий товаров, выясняли, действительно ли выгодно покупать вещи, которые уже были в употреблении. Расчет строили не на эмоциях, а на сочетании цены и потребительских свойств: функциональности, надежности и сроке службы, пишет myfin.by.

Жилье

В жилую недвижимость закладывают запас прочности больше средней продолжительности жизни человека. Панельный дом рассчитан где-то на 120-150 лет эксплуатации. А если не экономить на строительстве частного дома, то срок его жизни практически неограничен, конечно, при условии правильного ухода и периодического ремонта.

А вот цены квартир и домов с годами снижаются. Не всегда уместно говорить, что они падают по мере износа. Наилучшего качества жилье достигнет через несколько лет, когда стены дадут усадку, устранятся недоработки, будут доведены до ума коммуникации и решатся инфраструктурные вопросы.

Квартира, в которой пожили 5-7 лет, не будет дешевле такой же новостройки с ремонтом. Но она выгодней благодаря уже существующей инфраструктуре. Хотя общей тенденции, как в технике, здесь нет. Но если не учитывать колебания рыночных цен по годам и стоимость ремонта, то можно сэкономить 3-5 тыс. долл.

За пределами Минска, в небольших населенных пунктах, где нет такого спроса на аренду, жилье дешевеет значительно быстрее. Квартиру в 50-летнем доме можно найти на 30% дешевле примерно такого же нового. Тут бывает экономия в 10-15 тыс. долл. Например,мы нашли в объявлениях несколько квартир в Могилеве в кирпичных домах: в доме 2021 года постройки квадратный метр стоит 710 долларов, 1992-го - 776, а 1970-го - 500 долларов. Конечно, на цены на жилье влияет много факторов, но в целом тенденция прослеживается: квартира в старом доме и в старом районе на 30-40% дешевле.

Автомобили

Раньше говорили, что 10-летний «немец» будет лучше новых жигулей. Сейчас у любителей новых машин положение лучше благодаря салонам, а выгодно покупать за границей мешают пошлины.

Но общие зависимости работают, хотя и нелинейно:

Если машина просто выехала из салона, послужила пару месяцев, то ее качество хуже не стало. Но продавать ее придется примерно на 15% дешевле. Например, новый седан Volkswagen Passat (бензиновый двигатель, 1,4) стоит от 78,5 тысячи рублей. Такой же 2020 года выпуска с пробегом 20 тысяч километров обойдется уже в 74 тысячи.

Через 3-4 года, уже без гарантии, основная масса автомобилей дешевеет на 30-40%. Для трехлетних машин даже вывели такую статистику:

класс B – до 31%.

класс C и D – до 35%.

бизнес-класс E – до 47%.

дорогие джипы – до 43%.

Машины, как и другая техника, дешевеют, когда выходят новые, более продвинутые или престижные модели, происходит моральный износ. Что особенно обидно для продавцов – на цену машин в идеальном состоянии, и с минимальным износом и отличных уходом влияет общий порядок цен на такие же модели.

Но если суммировать все за и против, учесть потерю качества, износ, ремонты и т.д., то все-таки можно оценить выгоду подержанного авто, как минимум в 15-20%.

Спорттовары

Вот где б/у особенно выгодно по цене, так в мире спорта. Дело в том, что большинство спорттоваров имеет огромный запас прочности. Больше стареют велосипеды, тренажеры, все где есть движущиеся мелкие детали. Хотя их несложно и обычно не дорого заменить.

Можно купить 5-летний велосипед в 2 раза дешевле нового. Даже если его вообще не ремонтировали, то в бюджетном варианте вы потратите 100-150 руб. на ремонт и все равно останется выгода порядка 40% от нового.

Иногда очень дешево продают спортивные тренажеры. Энтузиазм к домашним тренировкам у многих быстро пропадает, а техника остается почти в идеальном состоянии. Например, новый эллипсоид Sundays стоит 860 рублей, а подержанный можно найти за 200.

Но самые выгодные покупки в этой области – литые гири и гантели. Чугунная гиря в 16 кг продается в интернет-магазинах за 120-200 руб. Б/у по объявлениям – за 20 руб. и дешевле. Новые гири в 24 кг начинаются от 179 руб., а в б/у состоянии продаются также, как и пудовые. Неразборные гантели иногда продают на «птичьих рынках» по цене в 2-3 раза дешевле новых.

Телефоны, компьютеры и бытовая техника

Здесь выгоды не столь заметны, как в спорттоварах, но гораздо выше, чем в авто. Потому, что срок службы этой техники невелик, новые модели выходят очень быстро и моральное старение касается не только б/у, но и остатков новых товаров.

Выбор подержанной мелкой техники огромен. Ценовые тенденции в объявлениях четко выражены:

через год – примерно 50% от нового;

в течение года, в идеальном состоянии – не выше 70% от нового;

после 3-лет – обычно 20-30% от первоначальной цены.

Проверить выгоду легко. Например, находим в объявлениях на барахолке Xiaomi Redmi Note 8 Pro, по обещанию продавца – в идеальном состоянии с коробкой, документами и гарантией, следов износа на фото нет. Цена 480 руб. На этом же сайте такой же новый телефон продается за 600 руб.

Однако мелкая техника часто имеет скрытые дефекты, потому лучше брать по цене примерно в 50%, чтобы, на всякий случай, покупка была выгодной и после ремонта.

С ноутбуками примерно та же тенденция, только срок службы у них больше, потому вещь только для работы иногда идет и за треть цены. Часто выгодно продают принтеры, если они стоят без дела, то хозяева охотно расстаются с громоздкой техникой.

Считать выгоду подержанной техники можно так: сравнить оставшийся срок пользования (средний, в процентах) с ценой покупки относительно нового товара (тоже в процентах). Например, смартфон нормально прослужит 3 года, через год его продают за 50% от цены: 67% - оставшийся срок работы, 50% цена. Выгода есть.

Одежда и обувь

Тут четких формул нет. Но есть народное мнение. Если бы подержанные вещи было не выгодно покупать, то в стране не выросла бы такая сеть секонд-хэндов, не было бы столько объявлений на Куфаре и других подобных ресурсах.

Считать выгоду сложно, товар не стандартизирован, как телефоны, срок службы зависит от состояния и правильного использования. Кто-то аккуратно носит еще советские вещи: дубленки, кожаные куртки и многое другое из очень качественного материала.

Здесь нужно разбираться отдельно по каждой вещи. Есть мнение, что покупать одежду из вторых рук выгодно не дороже 1/3 цены нового. А вопрос с обувью можно решать только индивидуально, желательно после осмотра и примерки.

Особая тема – детские вещи. Это выгодно по цене, хотя не все готовы покупать для детей с рук, но многие охотно донашивают. Потому что детское часто не успевает прийти в негодность, из него вырастают раньше.

Что еще выгодно покупать из вторых рук?

Обычно выгодно так покупать вещи, которыми не пользуешься долго.

Если после перелома нужно какое-то время походить на костылях, с палкой, нужно ли покупать все это новым за полную цену?

Иногда нужны учебные пособия или редкие книги и справочники, которых не в интернете, здесь б/у тоже уместно.

По цене бывает выгодна подержанная посуда, но тут часто срабатывает брезгливость, потом здесь более ценятся редкие, изначально качественные предметы.

Очень выгодно покупать с рук ювелирные украшения, но не бижутерию, а драгоценности, ведь в скупке или ломбарде за них не дадут и половины цены нового.

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