В болгарском городе открылся отель для насекомых 4.09.2021, 13:49

В нем можно комфортно пережить зиму в спячке.

В Разлоге (Болгария) открылcя первый в стране отель для насекомых. В нем насекомые смогут комфортно пережить зиму в спячке, сообщает «Европульс».

Отель выглядит как деревянный домик с отдельными «комнатами» для различных видов насекомых – гусениц, жуков, мух, божьих коровок, пчел и стрекоз. Каждая «комната» сделана из природных материалов — шишек, камней и древесины.

Дизайн отеля создан с учетом индивидуальных предпочтений постояльцев. Например, божьи коровки любят зимовать в бамбуковых палках, поэтому их ждут специальные «комнаты» из таких палок.

В других странах ЕС также есть отели для насекомых. Например, в Нидерландах есть червяковые отели и социальное жилье для пчел.

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