Работников «Белаэронавигации» переводят на четырехдневку 8 4.09.2021, 14:02

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Счета попавшей под санкции компании заблокированы.

Попавшая под санкции ЕС госкомпания «Белаэронавигация» переведена на 4-дневку, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Счета компании в Евроконтроле заблокированы, поговаривают, что денег на сентябрь нет. Зато с какой помпой открывали новый центр по управлению воздушным движением в микрорайоне Сокол!

Из-за него Белаэронавигация влезла в кредиты, по которым теперь не может расплатиться. Копилку заблокировали в Брюсселе», — пишет телеграм-канал.

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