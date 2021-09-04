Ученые нашли новые следы величайшего морского сражения древности 1 4.09.2021, 14:19

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Она состоялась между Римом и Карфагеном.

Подводные археологи нашли новые следы величайшего морского сражения древности. Работы проводили сотрудники некоммерческой исследовательской организации RPM Nautical Foundation совместно с властями Сицилии. Они изучают этот район Средиземного моря шестнадцатый год. В августе подводные археологи продолжили исследования места морского боя, впервые выявленного экспедицией Себастьяно Туса (Sebastiano Tusa) в 2005-м. В результате со дна подняли множество весьма редких находок. Изученная площадь составляет 270 квадратных километров, из них на место основного боевого столкновения приходится 12 квадратных километров, пишет naked-science.ru.

Новые находки сезона 2021 года включают два бронзовых тарана. В ту эпоху это было важнейшее орудие военных кораблей — ими топили врагов с большей эффективностью, чем метательными машинами. Таким образом, всего в районе Битвы при Эгатских островах (241 год до нашей эры) на сегодня обнаружили 25 таранов. Надо отметить, что до проекта RPM Nautical Foundation было известно только о двух таранах, сохранившихся с античных времен: значит, это морское оружие — один из самых редких артефактов, дошедших до нас от древней средиземноморской культуры.

Кроме того, во время кампании этого года подводные археологи нашли десятки свинцовых пуль для пращи (традиционной округлой формы), несколько бронзовых шлемов и нащечников (элемент шлема), а также римские и эллинистические монеты. В этом же районе покоилось затонувшее торговое судно, перевозившее амфоры, изготовленные в Лузитании (современная Португалия) и Бетике (Испания) и датируемые первой половиной IV века нашей эры. Последние находки безусловно интересны, но не могут сравниться со свидетельствами войны между Римом и Карфагеном.

Битва при Эгатских островах — решающее сражение уже довольно затянувшейся к тому времени Первой Пунической войны. В тот период римляне пытались вытеснить карфагенян с Сицилии. Так, в 249 году до нашей эры консул Публий Клавдий Пульхр атаковал сицилийский город Дрепан (современное название — Трапани) с моря, но потерпел поражение: флотилия Рима была разбита, рассеяна и обращена в бегство.

Однако желание завоевать Сицилию не исчезло, и римляне отстроили новый флот.

В марте 241 года до нашей эры, в результате Битвы при Эгатских островах, флот Карфагена понес огромные потери (историки полагают, что часть кораблей спас только вовремя сменивший направление ветер). Денег на продолжение войны у Карфагена не было, и в том же году был подписан мирный договор с Римом на очень тяжелых условиях: Карфаген отказывался от Сицилии и Сардинии и платил контрибуцию в 3200 талантов серебра (82 тонны). Победа римлян обеспечила их республике контроль над Центральным Средиземноморьем, а также создала предпосылки к началу двух последующих Пунических войн.

Античные авторы рассказывают о размахе и масштабах сражения, в котором сотни кораблей таранили друг друга, когда карфагенские войска пытались прорвать римскую линию, чтобы достичь и пополнить запасы карфагенской армии на материковой части Сицилии. По их утверждениям, в битве участвовали около 450 крупных кораблей, что долгое время служило предметом спора.

Экипаж каждой пентеры того времени — свыше 400 человек, то есть общая численность экипажей обоих флотов могла приближаться к 200 тысячам. Это больше, чем число участников даже линкорных сражений Первой мировой.

Историки ставили под сомнение факт возможного существования таких многочисленных флотов в древности. Опровергнуть или подтвердить эти утверждения было сложно, поскольку военные корабли того времени имели положительную плавучесть. У них не было балласта в киле, отчего обломки плавали после потопления, уносимые ветрами, а не тонули на месте сражения, как корабли более поздних эпох.

Но открытия проекта RPM Nautical Foundation все меняют. Если на месте боя археологи нашли 25 таранов, значит, сражение действительно прошло с циклопическим размахом, описанным в античных источниках. Согласно им, от 20 до 50 карфагенских кораблей было пущено ко дну, 70 — захвачены вместе с экипажами.

Римляне потеряли 30 кораблей. Найденные 25 таранов — следы потопления 25 из них. Если учесть снос обломков ветрами, станет ясно, что это огромное число таранов, самое большое среди изученных на сегодня археологами мест античных сражений — и вполне серьезное свидетельство масштаба морского боя.

Добавим, что найденные бронзовые тараны и доспехи были технологически передовыми на момент изготовления. Морской археолог доктор Питер Кэмпбелл (Dr. Peter Campbell, RPM Nautical Foundation, Университет Кранфилд) прокомментировал результаты кампании этого года: «Находки этого сезона дают редкий взгляд на жизнь и смерть в III веке до нашей эры».

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