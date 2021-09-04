«Лукашенко сделал шаг к новому уровню геополитического одиночества» 8 4.09.2021, 15:17

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Фото: ТАСС

Китай не собирается делить с Тараканом его проблемы.

На днях беларусские власти сделали большой и важный шаг к новому уровню геополитического одиночества. Ну то есть в этом направлении они шагают давно, уверенно и иногда даже с песнями. Но просто за последние пару дней прогресс в этом движении стал особенно заметен. Потому что в среду обнаружились новые подробности о санкциях, которые, как всем известно, делают белорусскую экономику только сильнее. Оказалось, что Китай заморозил кредит на строительство гуцериевского калийного комбината, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

И дело не в 600 миллионах долларов, которые теперь не получит недостроенный комбинат. Или правительственных гарантиях, под которые этот кредит выдавали. И даже не в перспективе исков, которые иностранные подрядчики теперь могут предъявить. Потому что беларусские власти, конечно, пошлют этих подрядчиков, вместе с их исками в хозяйственный суд Минской области. Дело в новой реальности белорусско-китайских отношений, которая на самом деле наступила уже давно, но которую сейчас можно посчитать. Замороженный кредит означает, что Китай не собирается делить с белорусскими властями их горести и заботы. Не хочет входить в положение и принимать на себя даже минимальные санкционные риски.

Конечно, отказать в кредите проще, чем, к примеру, отказаться от белорусских калийных удобрений. Но с другой стороны – нет ничего невозможного. И необязательно отказываться насовсем, когда можно просто не спешить с подписанием нового контракта. Как показывает историческая практика белорусско-китайских калийных контрактов, Китай умеет не спешить хоть целый год.

Китайским коммунистам, само собой, нет никакого дела до белорусской демократии. Но, получается, что до белорусских властей им, в общем-то, тоже нет никакого дела. Потому что разговоры о большой и чистой любви китайских товарищей не увлекают, а ничего более практичного беларусские власти, в своем текущем положении, предложить не могут.

И сами власти, кстати, это внезапно осознали. Потому что весь вчерашний день на китайском направлении наблюдалась нездоровая суета. Вот министерство вроде бы иностранных дел решило заступиться за Китай перед американцами. И, учитывая международный авторитет белорусского МИД, это заступничество, конечно, бесценно.

А еще, Лукашенко, выступая на каком-то форуме, сказал, что Китаю не надо беспокоиться и что китайскому транзиту через белорусскую территорию ничего не угрожает. И когда тебе вдруг говорят: «не волнуйтесь», значит самое время начинать волноваться. А если, при этом, говорят: «не бойтесь, все будет хорошо», то можно даже чуточку запаниковать. Потому что после таких слов, понятно же, что ничего хорошего точно не будет.

Хотя, печальные перспективы китайского транзита понятны и без лишних слов. Учитывая своеобразие внешней политики белорусских властей, бесперебойность этого транзита – вопрос исключительно времени. Потому что, ну какой может быть бесперебойный транзит, когда соседи обносят границу колючей проволокой? Не транзит это – а временное недоразумение. Соседи может и хотели бы его сохранить, но беларусские власти не оставляют им выбора.

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