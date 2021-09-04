В Германии водительские права начали менять на годовой проездной билет на автобус 4.09.2021, 14:33

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Обычно такой билет стоит 620 евро.

Власти Любека (Германия) предложили автовладельцам обменять свои водительские права на бесплатный годовой билет на автобус. Обычно такой билет стоит 620 евро.

Тем самым в городе надеются уменьшить количество частного транспорта и улучшить качество воздуха, пишет euro-pulse.ru.

Чтобы получить бесплатный проездной, придется навсегда распрощаться с правами. Поэтому мэрия рассчитывает, что в программе в основном примут участие пожилые жители Любека.

Обменная кампания начнется в следующем году и будет действовать в течение трех лет.

Многие европейские города повышают привлекательность общественного транспорта. Так люди будут меньше пользоваться личными автомобилями. Например, в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (так родители будут реже подвозить детей до школы на машине), в Брюсселе сделали бесплатным проезд для молодежи до 25 лет. А в Люксембурге вообще отменили плату за проезд.

Программа улучшения качества воздуха действует во всем Евросоюзе. Согласно ей, к 2030 году выбросы легковых автомобилей должны сократиться на 37,5%, а грузовиков – как минимум на 30%.

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