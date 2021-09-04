Гомельский чиновник сделал странный «подарок» школе, в которую пошел его ребенок

Гомельский чиновник сделал странный «подарок» школе, в которую пошел его ребенок9
- 4.09.2021, 14:40
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Пропагандисты постарались скрыть этот факт.
Удивительное совпадение в Гомеле заметил «Флагшток»: заместитель председателя Гомельского облисполкома Владимир Привалов подарил сертификат на 20 000 рублей 67 школе, в эту же школу начал ходить ребенок чиновника. При этом госСМИ не «захотели» рассказывать об этом подарке.
Читатели издания пишут про еще одну странность:
«По поводу 67 школы. Там не только подарок в размере 20000 рублей, но и ремонт класса и кабинет продленки (вплоть до замены кроватей) провели».
Очень повезло школе с учеником!