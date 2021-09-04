Врачи выяснили, можно ли пить кофе и чай после коронавируса 1 4.09.2021, 14:44

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Это правило относится к перенесшим COVID-19 в любой форме.

Выяснилось, что после перенесенного коронавируса от некоторых напитков стоит отказаться. Врач-кардиолог Анна Бабаликашвили посоветовала после COVID-19 ограничить употребление кофе и черного чая, сообщает u-news.com.ua.

«Крепкие черный чай и кофе могут вызывать тахикардию. После ковида и так на какое-то время может сохраняться одышка, а если сердцебиение будет чаще, одышка будет ощущаться сильнее», — сообщила специалист.

Причем данный совет относится не только к тем, что переболел коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, а ко всем, кто столкнулся с болезнью. Отказаться от этих напитков стоит как минимум на 2-3 месяца.

Заменить их Бабаликашвили порекомендовала зеленым чаем. Данный напиток, по ее словам, содержит вещества, полезные для тонуса сосудов.

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