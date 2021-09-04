Жители Москвы вышли на акции за свободу независимых СМИ 4.09.2021, 14:51

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Фото: currenttime.tv

Акции и пикеты прошли в нескольких местах российской столицы.

В центре Москвы, на Чистопрудном бульваре, прошла акция за свободу СМИ. Она состоялась в формате встречи кандидатов в депутаты Госдумы с избирателями, так как московские власти запретили проведение митинга. Заявку на него подавал независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ, сообщает svoboda.org.

В акции участвовали представители партии "Яблоко", оппозиционные кандидаты в депутаты и журналисты. Основное требование — отмена закона о СМИ-"иностранных агентах".

Фото: currenttime.tv

Одновременно с акцией на Чистопрудном бульваре прошли одиночные пикеты. Их участники вышли с плакатами в поддержку СМИ, признанных "иностранными агентами", и в защиту политзаключённых.

Фото: currenttime.tv

Представитель независимого Профсоюза журналистов Игорь Ясин рассказал о подготовленном меморандуме за отмену законов о СМИ-"иноагентах". Создатели документа ожидают, что его будут подписывать кандидаты в депутаты и, в случае избрания, они займутся вопросами законодательства, связанного с прессой.

Ранее независимый Профсоюз журналистов и работников СМИ хотел организовать в Москве митинг против закона об "иноагентах", но мэрия не одобрила заявку. Власти мотивировали отказ ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Фото: RFE/RL

Летом Минюст внёс в реестр "иностранных агентов" несколько неподконтрольных Кремлю СМИ, среди них – телеканал "Дождь", издания "Медуза", "МБХ медиа", "Открытые медиа", "Важные истории" и "Проект". Также Минюст объявил "иноагентами" несколько журналистов, работающих в этих изданиях. После этого "МБХ медиа" и "Открытые медиа" прекратили свою работу.

Фото: RFE/RL

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