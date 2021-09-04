Белорус по странной причине переплыл реку из Польши в Германию
- 4.09.2021, 15:30
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Мужчина заявил, что хочет пройти на немецкой территории тест на детекторе лжи.
Вечером во вторник 31 августа в реке Нейсе, протекающей по границе Польши и Германии, искупался 25-летний белорус. Если точнее, он переплыл ее в населенном пункте Герлиц в районе городского моста.
Как сообщается в пресс-релизе правоохранительных органов, затем мужчина около 20.00 явился в отделение полиции. Там он объяснил, что хотел в Германию, чтобы пройти здесь тест на детекторе лжи.
Нашего соотечественника, у которого не было при себе документов, после документирования факта несанкционированного въезда в Германию на следующий день отправили назад на территорию Польши.