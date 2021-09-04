Брат с сестрой 14 и 9 лет майнят по $30 тысяч в месяц, чтобы накопить на учeбу 3 4.09.2021, 15:39

1,172

Смышленые дети из Техаса создали свою криптомайниговую компанию.

Пока их одноклассники прохлаждались, два ребёнка создали свою криптомайниговую компанию и за лето заработали десятки тысяч долларов. Они собираются потратить добытые монеты на оплату университета, пишет CNBC (перевод — dev.by).

«Мы начали заниматься этим, потому что хотели узнать что-то новое о технологиях и попутно заработать денег», — рассказывают 14-летний Ишаан Тхакур и его 9-летняя сестра Аанья.

Смышлёные ребята живут в техасском городе Фриско. Они майнят три монеты: биткоин, эфир и Ravencoin — альткоин из топ-100 крупнейших криптовалют мира с рыночной капитализацией около $1,35 млрд.

Поскольку добывать биткоин сложнее, брат и сестра начинали с эфира — в первый день они намайнили на $3. По мере роста доходов в июле отец купил им специализированное оборудование и видеокарты, чтобы они могли добывать другие две монеты. Они майнят дома, используя исключительно экологически чистую электроэнергию, и дополнительно арендуют дата-центр в близлежащем Далласе. За свет они в сумме платят примерно $3 тысячи в месяц.

Ишаан рассказывает, что решил сам погуглить и посмотреть ролики на YouTube, а в апреле превратил свой игровой компьютер Alienware в машину для майнинга — родители его идею поддержали.

«Мы могли провести всё лето за видеоиграми, но вместо этого использовали свободное время, чтобы познакомиться с технологиями», — отмечает Ишаан.

30 апреля с помощью отца, в прошлом — инвестиционного банкира, они запустили компанию Flifer Technologies. Майнить детям так понравилось, что постепенно они начали добавлять новые процессоры и за первый месяц добыли $1 тысячу.

Со временем появилась возможность покупать более мощное оборудование, например майнер Antminer и видеокарты Nvidia RTX 3080-Ti и 3090, и они стали добывать две другие крипты. Сейчас у детей около 100 процессоров — частично их финансировал отец в кредит.

В сентябре Ишаан и его сестра рассчитывают заработать около $36 тысяч.

Они планируют наращивать обороты, совмещая хобби со школой, а прибыль реинвестировать в компанию и копить на учёбу в вузе. Ишаан пока хочет поступить в Пенсильванский университет на врача, Аанья тоже собирается изучать медицину, но в Нью-Йорке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».