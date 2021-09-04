Видеохит: Птица лирохвост идеально подражает маленькому ребенку 4.09.2021, 16:10

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Идентичность - 100%.

Птица лирохвост по имени Эхо из австралийского зоопарка Таронга в Сиднее очень убедительно подражает громкому детскому плачу, сообщает Science Alert (перевод — zn.ua).

Превосходный лирохвост (Menura novaehollandiae) из Австралии с изысканным мастерством и точностью имитирует звуки окружающей среды, создавая впечатляющий репертуар. Его песня, по словам сэра Дэвида Аттенборо, "самая сложная и самая красивая" из всех птиц.

Около года назад самец имени Эхо позаимствовал этот звук у юных посетителей зоопарка, и с тех пор довел имитацию почти до совершенства.

Особенно хорошо ему удаются детские крики. В настоящее время зоопарк закрыт из-за COVID-19, но это не помешало лирохвосту развивать и оттачивать свои навыки.

Bet you weren't expecting this wake-up call! You're not hearing things, our resident lyrebird Echo has the AMAZING ability to replicate a variety of calls - including a baby's cry!



📽️ via keeper Sam #forthewild #tarongatv #animalantics pic.twitter.com/RyU4XpABos — Taronga Zoo (@tarongazoo) August 30, 2021

Однако на этом лирохвост не остановился. По словам руководителя подразделения Таронги по птицам Линн Голебиовски, самец Эхо выучил еще звук электродрели, который очень хорошо у него получается, а также звук пожарной сигнализации. Эхо даже выучил фразу "эвакуируйтесь сейчас".

Впрочем, имитация плачущего ребенка остается самым неприятным звуком в репертуаре лирохвоста. Кроме этого, лирохвосты также четко имитируют звуки других птиц в дикой природе.

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