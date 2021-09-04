Премьерство было недолгим Василий Головнин, kasparov.ru

4.09.2021, 16:15

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Как Ёсихидэ Суга потряс Японию заявлением о намерении досрочно и неожиданно уйти в отставку.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга потряс вчера страну заявлением о намерении досрочно и неожиданно уйти в отставку. Он объявил, что отказывается от решения выдвигать свою кандидатуру на предстоящих 29 сентября выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). И, следовательно, уходит со своего поста вслед за появлением нового лидера ЛДП.

На днях, кстати, Суга говорил, что будет бороться за то, чтобы сохранить кресло лидера правящей партии и, соответственно, главы правительства. Казалось, что у него имеются все шансы для этого – поддержка основных фракций, политических тяжеловесов, включая экс-премьера Синдзо Абэ и вице-премьера Таро Асо. По опросам, Суга лидировал по уровню популярности и среди рядовых членов правящей партии.

Но, увы, обычные избиратели все больше отказывали ему в поддержке, она быстро и опасно падала – люди выражают недовольство недостаточными, как им кажется, усилиями правительства в борьбе с коронавирусом, непоследовательностью, принятием противоречивых мер. По опросу крайне взвешенного информационного агентства Киодо, уровень поддержки нынешнего премьера с трудом превышает 31 процент. По другим исследованиям, он уже уехал ниже критически опасной черты в 30 процентов.

Тем временем в Японии, по закону, до 21 октября нужно провести выборы в ключевую нижнюю палату парламента. Как правило, они происходят раньше установленного срока, поскольку премьер-министры используют свое право на роспуск палаты, чтобы провести голосование в наиболее выгодный момент.

Однако Суга никак не решался на такой шаг – все наделся, что уровень его поддержки возрастет. Но ситуация продолжала ухудшаться: либерал-демократы очень слабо выступили на выборах в законодательное собрание Токио и, главное, с треском проиграли выборы мэра второго по величине города страны, Иокогамы. Это стало шоком – Иокогама считалась нерушимым бастионом премьера Суги, там находится его собственный избирательный участок.

Суга метался, возник вариант с переносом выборов главы правящей партии на период после парламентских выборов. Он решил сместить генсека ЛДП и другое более низкое партийное начальство, чтобы создать видимость обновления. Однако эти проекты натолкнулись на сопротивление, а депутаты парламента от правящей партии все громче заявляли, что им не победить с таким лидером. Короче, судя по всему, главы фракций в ЛДП оказали мощный нажим на Сугу и заставили его уйти.

Теперь все внимание перемещается на то, кто станет победит на выборах лидера партии 29 сентября и займет кресло премьера. До сих пор громче всех о решении побороться за это объявил бывший глава МИД Фумио Кисида – политик несколько бесцветный, но близкий к экс-премьеру Абэ, имеющий хорошие позиции в партийном аппарате. Есть и другие фигуры, однако наибольшей популярностью среди обычных избирателей, по опросам, пользуется крайне амбициозный и знающий толк в саморекламе Таро Коно – он сейчас в ранге министра возглавляет общенациональную операцию по вакцинированию населения. До этого был и главой МИД, и министром обороны. Так что человек опытный и умелый, но не имеющий особо прочных позиций внутри аппарата и в верхушке партии, его считают слишком заносчивым.

Но Коно, конечно, будет напирать на свою популярность среди обычной публики – мол, только я могу повести партию к победе! О выдвижении своей кандидатуры он, как сообщается, объявит в ближайшее время.

Решение японского премьера Суги уйти в отставку в конце сентября вызвало воодушевление в деловых кругах страны. На крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на момент завершения торгов ключевой индекс Никкэй (отражает курсы акций 225 ведущих корпораций страны) подскочил более чем на 2 процента.

Более широкий индекс ТОПИКС (фиксирует курсы акций всех компаний из первой элитной секции биржи) поднялся до самого высокого уровня за последние 30 лет. Полный восторг среди инвесторов!

Бизнес, по данным аналитиков, считает, что уход Суги позволит правящей Либерально-демократической партии уверенно выиграть предстоящие парламентские выборы, сформировать сильное правительство и более уверенно проводить политику пресечения эпидемии и стимулирования экономики. Бизнес ждет вливания новых средств и эффективных мер, позволяющих заниматься делами даже на фоне затяжной борьбы с коронавирусом.

Василий Головнин, kasparov.ru

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