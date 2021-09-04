Топ-7 недорогих двухкомнатных квартир в Минске, где сразу можно жить 1 4.09.2021, 16:21

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Квартиры не требуют никаких вложений в обустройство.

Realt.by предлагает посмотреть на дешевые столичные «двушки», при покупке которых не нужно никаких вложений в обустройство. Их стоимость не превышает 59 000 долларов.

На ул. Харьковской (р-н м. Грушевка)

Двухкомнатная квартира продается в доме по адресу улица Харьковская, 86/А. Площадь составляет 47 квадратных метров (жилая — 43, кухня — 6). Находится она на первом высоком этаже кирпичной пятиэтажки. Год постройки дома — 1963. Проведен капитальный ремонт.

В квартире сделан хороший ремонт, она полностью готова к проживанию. Здесь две раздельные комнаты, есть балкон, совмещенный санузел. Полы из ламината, установлены стеклопакеты.

Для комфортной жизни в квартире есть необходимая мебель и бытовая техника — диван, детская кроватка, комод, телевизор, кухня с варочной панелью и духовкой, СВЧ-печь, вместительные шкафы, стиральная машина.

В районе есть детские сады, школы, поликлиника, магазины, аптеки, банки и так далее. Возле дома остановки наземного общественного транспорта, на котором можно добраться до станции метро «Пушкинская» за 15 минут.

Цена: $ 59 000.

На ул. Уборевича (р-н Чижовка)

В доме по адресу улица Уборевича, 32 продается двухкомнатная квартира площадью 48 «квадратов» (жилая — 30, кухня — 6). Квартира расположена на на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома, построенного в 1970 году.

— Квартира теплая и светлая. Пол в двух жилых комнатах из массива сосны, в отличном состоянии. Стены и потолки ровные. Ванная и туалет раздельные. Удобная планировка. Застекленная лоджия в спальной комнате, — так описывают жилье в объявлении. Из мебели есть кухня с варочной панелью, диван, двуспальная кровать.

Возле дома размещены детские площадки и места для отдыха. Дом расположен в 100 метрах от парка «Экотропа». Здесь протекает река и находится водохранилище. В шаговой доступности детские сады, школы, больница, магазины, зоопарк, банки и другое. На общественном транспорте можно добраться до станции метро «Могилевская» и «Автозаводская». Рядом удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 55 000.

На ул. Уманская (р-н м. Михалово)

«Двушка» площадью 44 квадратных метра (жилая — 30, кухня — 6) продается в доме по адресу улица Уманская, 51. Кирпичная пятиэтажка построена в 1964 году. В 2014 году сделан капремонт. Квартира располагается на пятом этаже.

Квартира, как пишут в объявлении, в идеальном состоянии и не требует никаких вложений. Здесь сделан свежий ремонт, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, качественные межкомнатные двери. Полы паркетные. Имеющаяся в квартире мебель и бытовая техника — кухня, диван, телевизор, кровать, шкафы, комод, холодильник, стол и стулья, плита — остается по договоренности.

Возле дома находится сквер. В районе развита инфраструктура и транспортное сообщение — до станции метро «Михалово» минута пешком. Также в шаговой доступности магазины, торговые центры, рестораны и кафе, детские сады, школа, аптеки, банки, тренажерный зал.

Цена: $ 53 000.

На пер. Козлова (р-н Тракторный завод)

На первом высоком этаже в доме по адресу переулок Козлова, 20 продается двухкомнатная квартира. Ее общая площадь — 44 «квадрата», жилая — 30, кухня — 6. Кирпичная пятиэтажка построена в 1960 году.

В квартире есть мебель — диван, шкафы, детские кровати, компьютерный стол и стул, а также бытовая техника — телевизоры, компьютер, холодильник, СВЧ-печь, плита, стиральная машина. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, счетчики воды, газа, электроэнергии. Полы из ламината. В совмещенном санузле плитка. Есть вместительная кладовая.

Дом расположен в тихом зеленом районе. В трех остановках на трамвае или автобусе станция метро «Площадь Победы», в одной остановке — «Тракторный Завод». Возле дома находятся магазины, кафе, детский сад, школа, стадион, поликлиника, больница, парк.

Цена: $ 55 000.

На ул. Калиновского (р-н Зеленый луг)

«Двушка» продается в панельной пятиэтажке по адресу улица Калиновского, 37. Общая площадью квартиры — 44 квадратных метра (жилая — 30, кухня — 6). Год постройки дома — 1963. В 2019 сделан капитальный ремонт подъезда с заменой труб и установкой счетчиков воды и газа.

В квартире установлены на всех окнах стеклопакеты с москитными сетками, а также металлическая входная дверь. Есть подвал, где можно хранить велосипед и автомобильные колеса.

— Остается вся мебель — качественный диван, кровать с ортопедическим матрасом, шкаф-купе, комод, полки, а также холодильник и стиральная машина, — говорится в объявлении.

Возле дома есть мини-рынок, поликлиника, магазины, детские сады, школа, гимназия, спорткомплекс, аптека, почта, банк. Район богат на зеленые зоны — Севастопольский парк, Полоцкий парк, Цнянское водохранилище в пяти минутах на машине. Возле дома остановка общественного транспорта. До метро на нем можно добраться за 20−30 минут.

Цена: $ 56 900.

На улице Глебки (р-н м. Спортивная)

Двухкомнатная квартира площадью 40 квадратных метров (жилая — 23, кухня — 6) продается в доме по адресу улица Глебки, 90. Она расположена на третьем этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1972 году. Год капремонта — 2018.

Квартира в отличном состоянии. Здесь сделан современный ремонт, установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды. Полы из ламината. В раздельном санузле плитка. Есть застекленный балкон с подогревом пола.

Из мебели в квартире есть диван, двуспальная кровать, шкафы, письменный стол, комод, из бытовой техники имеется холодильник, плита, посудомоечная машина, СВЧ-печь.

Возле дома есть большая парковка. В шаговой доступности магазины, кафе, аптеки, банки, детские сады, школа, поликлиника, парк и другое. Возле дома остановка общественного транспорта. На нем до станции метро «Спортивная» можно добраться за 5−10 минут.

Цена: $ 58 500.

На ул. Байкальская (р-н м. Могилевская)

В панельной девятиэтажке по адресу улица Байкальская, 58−1 продается «двушка» площадью 42 квадратных метра (жилая — 24, кухня — 7). Она находится на девятом этаже. Дом построен в 1982 году.

Для комфортной жизни в квартире есть мебель — диван, двуспальная кровать, шкафы, столы, стулья, а также бытовая техника — стиральная машина, плита, холодильник, телевизор. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды. Санузел раздельный. Есть застекленная лоджия.

Во дворе стоянка для автомобиля, зеленый благоустроенный двор, на который выходят окна. Здесь отлично развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, торговый центр, отделения банков, аптека, детские сады, школы. До станции метро «Могилевская» 15 минут пешком или 10 минут на общественном транспорте. Рядом удобный выезд на МКАД.

Цены: $ 56 500.

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