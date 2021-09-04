«Когда лукашизм исчезнет, мы не узнаем Беларусь» 4.09.2021, 16:32

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Фото: tut.by

Упорный всегда побеждает.

- Лукашизм – это страшная болезнь. Чудовищная, - пишет телеграм-канал «Гані быкоў!». Она поражает все органы государства. Превращает людей в нечто, высвобождая худшие человеческие проявления. Те, кто должен находится в тюрьме, сейчас находятся в телевизоре и у руля. Мы теряем время и наблюдаем деградацию страны.

Представьте ситуацию, что лукашизм просто исчезнет и всё внешнее воздействие отключить. На год. На два. На три.

Спустя это время мы не узнаем Беларусь. Слетит всё искусственно насаждаемое. Уйдёт весь завуалированный советизм. Вождизм. Трёп пропаганды.

Лишатся работы тысячи идеологов и кивал. Страна вернёт свои национальные символы и произойдёт это всё само, без насаждения. Естественно.

Пропагандисты и им подобные разводилы словесной слякоти, оставшись без хозяйских вливаний, окажутся на улице, или сбегут на восток вести третьесортные передачи для самых ватных. Они никогда не смогут вписаться в наше общество, они уже не вписываются в него сейчас.

А, что если в Беларусь вернуть международное право, суды, закон, капитал, людей?

Я вот смотрю иногда тревел-блоги и часто подмечаю, как сотни тысяч выходцев из стран СНГ осели там, за границей, и поднимают экономику чужих стран. А это ведь одни из лучших людей страны! Но это отдельная большая и больная тема.

Время идёт. Оппоненты не могут развиваться и эволюционировать. Это физически им не под силу. Впереди как раз новая цивилизационная революция и хунта падёт перед ней, и будет похоронена.

Что же делать сейчас?

Продолжать оставаться белорусами. Объединяться. Сопротивляться. Подавлять всё враждебное. Отстаивать всё белорусское. Побеждает не всегда сильный, но всегда упорный.

Беларусь жыве! Беларусь змагаецца!

Напомним, что на днях в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние.

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