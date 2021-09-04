«Наш танкер захватили и увели в Иран» 4.09.2021, 16:53

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История нефтеналивного танкера Gulf Sky, который бесследно пропал у побережья ОАЭ вместе со своей командой.

В июле 2020 года нефтеналивной танкер Gulf Sky бесследно пропал у побережья Объединенных Арабских Эмиратов вместе со своей командой. Спустя несколько дней он объявился в Иране и предположительно стал частью "теневого флота", который исламская республика использует для экспорта нефти в обход международных санкций.

Восемь членов экипажа дали интервью Би-би-си. Это было их первое общение с прессой.

По их словам, на судно напали вооруженные люди. Все, за исключением капитана Джогиндера Сингха, попросили их имен не называть.

В бедственном положении

На море опускалась ночь. Для капитана и его команды, целиком состоявшей из индийцев, это были очередные сутки ожидания.

Танкер Gulf Sky застрял на якоре у берегов ОАЭ из-за судебной тяжбы между его прежними и новыми владельцами.

Когда капитан Сингх брался за управление танкером, его заверили, что он сможет двинуться дальше. Но недели превратились в месяцы. Члены экипажа говорят, что их плохо снабжали провиантом и пресной водой, не обеспечили стабильный доступ в интернет и не позволяли сходить на берег из-за пандемии Covid-19. А главное, они, по их словам, не получали зарплаты с апреля.

Все случилось вечером 5 июля.

За несколько дней до этого пришла хорошая новость: хозяева пообещали прислать группу инспекторов, чтобы осмотреть судно и разобраться с проблемами экипажа. Моряки очень надеялись на этот визит.

Когда из темноты вынырнул катер, истомленный долгим ожиданием капитан сразу приказал спустить трап и направился встречать гостей.

Сперва все было нормально. Семь человек в синих комбинезонах и с папками в руках вместе с командой пошли осматривать судно. Примерно через час обход был закончен и старший, обаятельный невысокий толстяк лет за шестьдесят, попросил, чтобы все 28 членов экипажа собрались в столовой.

Там он объявил, что танкер планируется превратить в неподвижное нефтехранилище и спросил, кто готов остаться на борту еще на несколько месяцев - разумеется, за дополнительную плату.

Когда лишь два моряка сказали "да", обстановка резко изменилась.

Было около полуночи, и капитан полагал, что сейчас все отправятся спать. Когда он встал и пошел к двери, навстречу ему ворвались три человека в черном. Потрясая автоматами, они стали наперебой кричать, чтобы все легли на пол.

"Мы не хотим причинять вам вреда, но сделаем это, если придется, - заявил "старший инспектор". - Америка украла это судно, мы возвращаем его назад".

"Вы целиком в нашей власти", - добавил он.

"Сперва мы подумали, что это пираты, но они действовали очень профессионально", - рассказал один из собеседников.

Уложив моряков лицом вниз, нападавшие споро связали им руки и забрали все из карманов.

Кое-кто стал кричать и молить о пощаде. Таких захватчики пинали в бок и приказывали вести себя тихо.

Они пробыли в таком положении около часа, когда пол вдруг задрожал и сделалось ясно, что танкер снялся с якоря и включил двигатели.

Фото: Human Rights at Sea

Покинув стоянку в Хор-Факкане, Gulf Sky не останавливался примерно 12 часов. Когда он наконец остановился, моряков развязали и перевели в другое помещение, офицерскую кают-компанию. Ее иллюминаторы были к тому времени заделаны картонными щитами.

После этого, по словам моряков, их несколько дней продержали там под круглосуточным надзором охранников, говоривших между собой по-арабски.

Выходя в туалет или на камбуз, чтобы приготовить еду, они заметили новые незнакомые лица.

Один матрос поведал, что разговорился на камбузе с кем-то из захватчиков, и тот сказал, что он азербайджанец. Слышны были также голоса людей, говоривших друг с другом на фарси.

"Целиком зависите от нашей милости"

В определенный момент моряки пришли к выводу, что команда захватчиков полностью сменилась.

В кают-компании несколько раз появлялся еще один немолодой толстяк. Он никогда не заговаривал с членами экипажа, был вооружен, но не проявлял агрессивности и казался человеком, от которого все здесь зависит.

Еще один похититель, лысый мускулистый человек лет шестидесяти, отдавал приказы охранникам. Он не называл своего имени, но однажды заявил, что служит хозяевам судна.

"Против вас, ребята, мы ничего не имеем, - сказал он. - Нам нужен танкер. Мы заплатили за него, но перевод был заблокирован. Мы в этом не виноваты".

"Проблема в том, что ни одна страна, включая вашу, не желает вас принять, - добавил он. - Так что вы целиком зависите от нашей милости".

Дни шли за днями, и у моряков нарастала тревога.

"Порой нам казалось, что они собираются нас убить и что мы никогда не увидим наши семьи", - рассказал один из них.

Хотя общение между пленниками и охраной не приветствовалось, иногда от нечего делать они принимались болтать. Один такой разговор живо запомнился его участнику.

"Я вижу, как к тебе относятся твои товарищи, и мне кажется, что ты неплохой парень, - сказал он мне. - Но если будешь вести себя плохо, я сделаю то, что мне прикажут".

"Поскольку ты мне нравишься, я дам тебе выбор: перерезанное горло или пуля в голову".

К счастью, выбирать этому моряку не пришлось.

"Предельно опасная ситуация"

Утром 14 июля экипаж вывели не палубу. Некоторые из моряков по знакомым огням на берегу сразу поняли, где находятся. То был Бендер-Аббас, порт на южном побережье Ирана.

Их усадили в деревянную лодку и завязали глаза. Но прежде кое-кто заметил, что название Gulf Sky на борту успели замазать черной краской.

Фото: Joginder Singh

Их доставили на берег и куда-то повезли. Когда повязки с глаз сняли, они увидели, что вокруг летное поле и рядом с ними стоит военно-транспортный самолет. На этом самолете их отправили в Тегеран.

В международном аэропорту имени имама Хомейни их посадили в автобус, который вскоре остановился на обочине шоссе. Затем в салон вошли трое. Они представились сотрудниками индийского посольства и попросили моряков назвать свои имена и рассказать, как и почему они оказались в Иране.

Капитан Сингх рассказал их эпопею. Чиновники выглядели потрясенными. Они сказали, что всем куплены билеты домой, и вернули морякам паспорта вместе с посадочными талонами.

У двоих паспорта оказались просрочены. Они уехали с индийскими дипломатами, а 26 человек отвели на посадку на обычный коммерческий рейс.

В салоне они сидели вперемешку с обычными пассажирами, не знавшими, кто они такие.

В Нью-Дели они прилетели 15 июля, а двое отставших товарищей - 22-го.

Всех разместили в отеле и сказали побыть там несколько дней "в целях безопасности", прежде чем ехать домой.

"Нам сказали, что выходить пока никуда нельзя, потому что ситуация предельно опасная. Люди с корабля могут вас найти", - рассказал один из моряков.

"Всем известно, что корабль иранский"

Год с лишним после драматических событий экипаж Gulf Sky по-прежнему ищет ответ на вопрос, почему именно их судно стало мишенью для нападения.

Они также судятся, чтобы получить в общей сумме около 200 тысяч долларов, которые, по их словам, хозяева задолжали им за длительную стоянку в Хор-Факкане.

"Моряки оказались в этой истории крайними", - говорит Дэвид Хэммонд, глава британской общественной организации "За права человека на море", первый предавший гласности эту историю.

Фото: Joginder Singh

"Их человеческие и трудовые права, предусмотренные международным правом, не были обеспечены. Но действенное применение международных норм - это вечная проблема", - добавил он.

Карибское государство Доминика, под флагом которого ходил танкер, и нанявшая экипаж компания Seven Seas Navigation говорят, что добиваются выплаты морякам долгов по зарплате.

Корабельный транспондер, передающий сигналы о его местоположении, был отключен несколько недель. В конце августа 2020 года, когда он вновь заработал, Gulf Sky двигался в западном направлении вдоль южных берегов Ирана.

Известно также, что он переименован в "Риму", и доминиканский флаг на нем заменен на иранский. Зарегистрированным собственником является горнодобывающая компания Moshtag Tejarat Sanat с офисом в Тегеране.

30 августа 2020 года, когда транспондер перестал работать уже окончательно, танкер находился примерно в 60 километрах к югу он крупного иранского порта Бандар-Бушер.

Мишель Бокман из отдела расследований регистра Ллойда полагает, что корабль используется в пределах региона, став частью так называемого "теневого флота" Ирана.

Фото: Human Rights at Sea

"То, что транспондер выключен, заставляет предполагать, что танкер стал плавучим хранилищем, которое принимает и передает сырую нефть другим танкерам", - заявила она.

Если он выйдет из иранских территориальных вод, его сразу обнаружат. Все знают, что теперь это иранское судно".

Еще до похищения ООН располагала информацией, что Gulf Sky связан с Ираном.

Иранская фирма Taif Mining Services в 2019 году приобрела судно у греческой судоходной компании.

Поскольку Taif Mining Services, по имеющимся данным, является прикрытием для внешнеэкономических операций Корпуса стражей исламской революции, а ее исполнительный директор, обладатель двойного гражданства Ирана и Ирака Амир Диамат, находится под санкциями минюста США, средства, предназначенные для покупки, были заморожены в американских банках.

Санкционный режим запрещает "стражам" приобретать за рубежом ряд видов техники, в том числе суда.

Ни Taif Mining Services, ни теперешний его официальный владелец Moshtag Tejarat Sanat One не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.

"Нигде не чувствую себя в безопасности"

Моряки говорили, что чувствуют себя пешками в геополитических играх.

Они снова и снова задаются вопросами: как вышло, что судно с легкостью покинуло территориальные воды ОАЭ, хотя находилось под арестом? Причастны ли к похищению судна семеро инспекторов, и действительно ли их направила Taif Mining Services?

Директор индийской фирмы по набору персонала Seven Seas Navigation Шаик Шакиль Ахмед утверждает, что потерял связь с экипажем Gulf Sky в ночь похищения и направил запрос портовым властям ОАЭ, но те целых три дня уверяли, что судно на месте. Соответствующую переписку он предоставил журналистам.

Директор департамента морского транспорта ОАЭ капитан Абдулла аль-Хайяс отрицает соучастие своего государства в похищении Gulf Sky, но признает, что его местопребывание не проверили после того, как он исчез с экрана портового радара.

То, что Gulf Sky беспрепятственно ушел, Абдулла аль-Хайяс объяснил тем, что возможность вооруженного захвата просто не пришла никому в голову, а сами по себе арестованные суда никогда не пытаются уплыть, потому что это бесполезно: судно все равно скоро обнаружат и члены его экипажа никогда больше не смогут получить работу по специальности.

Абдулла аль-Хайяс усомнился в правдивости версии, предоставленной моряками, и не исключил, что некоторые из них сами могли состоять в заговоре.

"Мы, конечно рады, что они добрались до дома живыми и невредимыми, но к ним есть немало вопросов", - заявил он.

Фото: Human Rights at Sea

Шакиль Ахмед из компании Seven Seas Navigation подтвердил, что двигатели танкера были не вполне исправны и не проверялись несколько месяцев.

Он тоже подозревает, что у похитителей были пособники из числа членов экипажа - чтобы заранее приготовить двигатель к работе и подтвердить, что Gulf Sky способен доплыть до Ирана своим ходом.

Члены экипажа с негодованием отвергли такие предположения.

"Это возмутительно! - заявил один из них. - Человек в здравом уме не стал бы обвинять нас. Если иранцы нам заплатили, почему мы сейчас так боремся за свое жалованье?"

Поскольку корабль неизвестно где, а его официальные собственники отмалчиваются, моряки считают, что их шансы получить свои деньги близки к нулю.

Сейчас почти все моряки работают на разных судах по всему свету. Некоторые признались, что после пережитого им нелегко было вернуться в море.

"Конечно, мне страшно, я теперь нигде не чувствую себя в безопасности, но как иначе кормить детей? Это единственное, что я умею делать", - говорит капитан Сингх.

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