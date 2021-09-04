Как в Будславе восстанавливают национальную святыню: фото 4.09.2021, 17:07

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Завершились работы по страховке купала костела.

Telegram-канал «Адновім Будслаў разам!» подвел промежуточные итоги работ по восстановлению пострадавшей от пожара святыни.

«Завершились работы по страховке купола, смонтированы металлоконструкций, уложен настил и установлены стойки. Также сделаны зондажи для установления наличия живописи в куполе», – говорится в сообщении от 4 сентября.

Напомним, 11 мая в национальной святыне вспыхнул пожар, разрушивший крышу.

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