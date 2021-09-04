Медики назвали самые полезные для здоровья продукты осени 1 4.09.2021, 17:14

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Один из таких продуктов — свекла.

Осенью особенно стоит задуматься о здоровье. В особенности о поддержании иммунитета на должном уровне и о насыщении организма полезными витаминами и элементами, пишет healthinfo.ua. Благо, осень дает нам множество для этого возможностей, ведь на прилавках магазинов появляются всевозможные фрукты и овощи, которые не только вкусны, но и очень ценны для организма. Что же стоит включить в свой рацион, чтобы зимние недуги не застали вас врасплох?

Тыква

Она содержит огромное количество железа, которое крайне важно для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. Также в состав ее входят полезные витамины В, С, Д, Е, РР и редкий и еще малоизученный витамин Т, который способствует ускорению обменных процессов в организме. Употребление тыквы помогает вывести шлаки и токсины, сбросить лишние килограммы и нормализовать уровень холестерина благодаря тому, что ее мякоть вмещает в себя пектиновые волокна.

Свекла

В свекле содержится много клетчатки, незаменимого в холода витамина С, а также ряд полезных микроэлементов, среди которых железо, фосфор, магний и медь. Также, несмотря на то, что в свекле немало углеводов, калорийность ее низка, а чувство голода она утоляет надолго, а значит, для худеющих она может стать просто незаменимым продуктом.

Пастернак

Этот продукт богат ценными белками, которые легко усваиваются организмом, клетчаткой и пектиновыми веществами, способствующими похудению, и полезными эфирными маслами, что позволяет укрепить стенки капилляров. Употребление корня пастернака поможет вам забыть о проблеме переизбытка солей в организме. Его применяют в качестве ингредиента для основных блюд, соусов и даже десертов, ведь благодаря своему необычному вкусу он любую пищу делает изысканной.

Хрен

В хрене есть огромное количество витамина С, а о его важности в холода мы с вами уже знаем. Он превосходит даже сам лимон. Также содержит данный продукт витамины группы В, полезные углеводы и клетчатку, многие микроэлементы, в числе которых кальций, натрий и магний. Из хрена делают приправы и соусы, острый вкус которых еще и способствует скорейшему усваиванию пищи организмом.

Клюква

Мы помним эту ягодку благодаря ее насыщенному красному оттенку и терпкому кисловатому вкусу. Также клюква содержит огромное количество почти всех витаминов и признается мощным антиоксидантом. Сами ягоды и сок их могут стать лучшим средством от болезней сердца и сосудов и их профилактики. Также употребление клюквы помогает предотвратить развитие инфекционных заболеваний, что так важно в холодный период. В кулинарии они может быть использована практически везде – от супов и салатов до выпечки и мороженного, поскольку такого продукта, с которым клюва бы не сочеталась, наверное, не существует.

Гранат

Они вмещают в себя большое количество витаминов и минералов (йод, калий, кальций, кремний). Но главное – в гранате находится огромное количество железа, а значит, их употребление является обязательным для людей с пониженным гемоглобином, малокровием или же болезнями почек. Можно кушать их в чистом виде, или делать из них очень полезный натуральный сок.

Айва

На вид айва похожа на яблоко, но ее прекрасный аромат нельзя сравнить ни с чем. То же самое можно сказать и об ее уникальном составе: тут есть витамины А, В, С, Е и РР, а также много калия, который ответственен за работу сердца. Также содержатся в айве ценные для организма кислоты: яблочная, лимонная и тартроновая. В свежем виде данный фрукт не употребляют, зато прекрасно используют в кулинарии, изготовляя замечательную выпечку, джем или даже добавляя ее в чай, что является прекрасной профилактикой популярных зимних заболеваний.

Хурма

Если вы увидите хурму на прилавках рынка, то смело берите ее, поскольку это один из самых полезных осенних и зимних продуктов. Тут много витамина С, что даст возможность поправить иммунитет и устранить первые признаки простуды. Также есть калий и магний, которые благотворно влияют на работу сердца, и каротин, отвечающий за зрение, и даже ликопин – лучшая профилактика раковых заболеваний. Кроме того, в хурме мало калорий, а значит, за фигуру можно не переживать. Можно употреблять ее как самостоятельный плод, или же делать на ее основе полезные фруктово-овощные салаты, которые могут стать хорошим вариантом для здорового перекуса.

Фейхоа

Этот экзотический плод приходит на наши рынки именно в конце осени. По вкусу и аромату фейхоа чем-то похож на клубнику, киви и ананас. В плодах же этого фрукта множество витамина С, йода, клетчатки, пектина и сахарозы, что полезно и для здоровья, и для фигуры. Можно кушать плоды в чистом виде как замену вредным сладостям, добавлять в салаты, в десерты и выпечку.

Грибы

Поход осенью за грибами – это не только удовольствие, но и польза, ведь для нашего организма они просто находка. При ничтожно малой калорийности (38 ккал/100 г) они содержат много белка, что позволяет им стать прекрасной альтернативой мясу. В них содержится масса микроэлементов, витаминов и солей, благодаря чему они стимулируют обменные процессы и препятствуют развитию многих заболеваний, в том числе и атеросклероза. Готовить из них можно все, что угодно: суп, салаты, пироги и так далее.

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