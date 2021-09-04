«Вывезти людей – только первый шаг»: Что ждет беженцев из Афганистана? 4.09.2021, 17:27

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Фото: AFP

Только Соединенные Штаты вывезли 4,5 тысячи своих граждан и свыше 80 тысяч афганцев.

Еще пару недель назад казалось, что вывезти людей из Афганистана – самая сложная задача, стоящая перед союзниками. В аэропорту Кабула царил хаос, на пике эвакуации самолеты взлетали почти каждые полчаса. Теперь этот этап окончен, следующий – устроить судьбу спасенных. Лишь небольшая их часть – западные дипломаты, журналисты и их семьи, возвращающиеся домой, остальные – граждане Афганистана, пишет «Настоящее время».

"Вывезти людей из Афганистана – это только первый шаг, как мы знаем. Теперь им нужно предоставить безопасную среду, жилье, ресурсы…" – ABC News (США).

Соединенные Штаты вывезли 4,5 тысячи своих граждан и свыше 80 тысяч афганцев. На пути в США их распределяют по транзитным центрам в третьих странах.

"Тысячи временно разместились на американской авиабазе в Катаре. Это – первая остановка на их пути к новой жизни. Но большинство понятия не имеет, где будет следующая", – CBS News (США).

"20 тысяч эвакуированных уже прошли через авиабазу Рамштайн", – Sky News (Великобритания).

Из соображений безопасности лица мигрантов, сотрудничавших с американцами, журналисты стараются не показывать – у многих в Афганистане остались родственники, кому-то придется вернуться на родину. Перед тем как попасть в Штаты, нужно еще пройти немало проверок.

"Мы понятия не имеем, кто эти афганцы. Не имеем ни малейшего понятия. Недавно стало известно, к примеру, что около сотни беженцев, которых американские военные вывезли из Кабула, люди, о которых нам постоянно повторяли, что они – герои по определению, на самом деле в списках террористов", – Fox News (США).

В конце августа из Афганистана улетели около 120 тысяч человек. Те, у кого не получилось, пытаются вырваться из страны через наземные границы. Но соседи им не рады. В Иране уже находятся почти 800 тысяч афганских беженцев, в Пакистане – вдвое больше.

"Множество беженцев принял Пакистан. И их будущее туманно", – France 24 (Франция).

"У Ирана – 900 километров границы с Афганистаном. Одни афганцы предпочитают искать убежища у своих западных соседей, другие используют страну для транзита в Турцию и Европу", – TRT (Турция).

Россия вывезла из Афганистана 360 своих граждан, Австрия – около сотни. Но 98 других стран согласились принимать и беженцев.

"134 беженца из Афганистана приземлились в Аделаиде", – 9 News (Австралия).

"…Центр для беженцев в Дембаке под Варшавой", – TVN24 (Польша).

"Афганских беженцев встречают представители мексиканских властей", – Al Jazeera (Катар).

"Более полусотни беженцев из Афганистана прибыли в Уганду ", – France 24 (Франция).

"Помощь предложили Испания, Дания, Швейцария и Чехия", – France 24 (Франция).

"В этом лагере в часе езды от Рима более тысячи беженцев из Афганистана начинают новую жизнь", – Al Jazeera (Катар).

В Евросоюзе принимают афганцев, но опасаются повторения кризиса 2015 года – тогда из-за войны в Сирии в ЕС въехали более миллиона мигрантов.

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