На МКС зацвел первый «космический» перец: фото 2 4.09.2021, 17:50

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Плоды будут через неделю.

На борту Международной космической станции впервые в истории зацвел перец чили. Об этом в Twitter написала американская астронавтка Меган МакАртур, сообщает apostrophe.ua.

"Новости о космических чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю", — пишет она.

Астронавт добавила, что эксперименты с выращиванием растений на космической станции дадут возможность космонавтам в будущих планетарных миссиях выращивать себе еду. Кусты перца чили в американской оранжерее на МКС были высажены в июле.

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