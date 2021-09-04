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На МКС зацвел первый «космический» перец: фото

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  • 4.09.2021, 17:50
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На МКС зацвел первый «космический» перец: фото

Плоды будут через неделю.

На борту Международной космической станции впервые в истории зацвел перец чили. Об этом в Twitter написала американская астронавтка Меган МакАртур, сообщает apostrophe.ua.

"Новости о космических чили: они цветут! Я улыбаюсь. Мы ожидаем увидеть образование маленьких плодов через неделю", — пишет она.

Астронавт добавила, что эксперименты с выращиванием растений на космической станции дадут возможность космонавтам в будущих планетарных миссиях выращивать себе еду. Кусты перца чили в американской оранжерее на МКС были высажены в июле.

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