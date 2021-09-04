Найден цветок, который может помочь в борьбе с коронавирусом 1 4.09.2021, 18:06

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Растение уже давно известно своими противовоспалительными свойствами.

Ученые обнаружили, что, произрастающий в некоторых регионах Африки и Азии, цветок «Чернушка посевная» может оказаться полезен в борьбе с covid-19. Об этом пишет журнал "Клиническая и экспериментальная фармакология и физиология", сообщает healthinfo.ua.

Растение уже давно известно своими противовоспалительными свойствами. Вещество, содержащиеся в его составе, а именно, тимохинон, может влиять на S-белок коронавируса, тем самым препятствуя прогрессированию инфекции в легких.

Помимо этого тимохинон обладает достаточно мощным воздействием для того, чтобы останавливать цитокиновый шторм, который сопровождает пациентов с тяжелым протеканием болезни.

Кроме того, растение обладает и другими преимуществами. Так, его применение эффективно в борьбе с аллергическими реакциями, синуситом, а также экземой и даже остеоартритом. Отмечается его существенный вклад и в лечение гипертонии, снижение уровня холестерина, а также благотворное влияние на здоровье больных сахарным диабетом.

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