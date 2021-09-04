Белорусы пытаются своими силами спасти озеро под Минском
- 4.09.2021, 18:26
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Активисты объединяются и надеятся только на себя.
Неподалеку от Минска есть поселок Привольный, в черте которого когда-то было три небольших озера. Сейчас два пересохли полностью, а третье может повторить судьбу двух предыдущих. Местные жители начали бить тревогу давно, однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Люди пытаются поддержать жизнь водоема своими силами.
Сегодня они устроили большую уборку, на мероприятии побывал фотокорреспондент Onlíner. Также журналисты побеседовали с участником инициативной группы Василием, который в трех словах обрисовал проблему.
По его словам, более пяти лет озеро не пополняется водой. Насос есть, однако закон не разрешает воспользоваться им.
«Было три озера, после того как насос перестал подкачивать воду, озера начали погибать, два уже мертвые, а это озеро покрывается тиной, илом, превращается в болото. С правого берега есть подземный источник, который подпитывает, но на этом все», — рассказывает Василий.
Мужчина добавляет, что пенсионеры отдельно бьют тревогу уже пятый год, но это ни к чему не приводит. В какой-то момент оформили петицию, однако в итоге все закончилось отписками — бумаг собралось много. Говорят, это технологический водоем и потому подпитывать его водой нет смысла.
«А озеро умирает», — говорит Василий.
Инициативная группа появилась относительно недавно. Начали с уборки, на которую дали добро. Но в планах создать общественное пространство — с тренажерами, лавочками, амфитеатром. Здесь можно будет проводить время, пока же тут есть школа с тренажерами третьей свежести и баскетбольная площадка с песком.