Белорусы пытаются своими силами спасти озеро под Минском 4.09.2021, 18:26

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Фото: onliner.by

Активисты объединяются и надеятся только на себя.

Неподалеку от Минска есть поселок Привольный, в черте которого когда-то было три небольших озера. Сейчас два пересохли полностью, а третье может повторить судьбу двух предыдущих. Местные жители начали бить тревогу давно, однако пока дело не сдвинулось с мертвой точки. Люди пытаются поддержать жизнь водоема своими силами.

Сегодня они устроили большую уборку, на мероприятии побывал фотокорреспондент Onlíner. Также журналисты побеседовали с участником инициативной группы Василием, который в трех словах обрисовал проблему.

По его словам, более пяти лет озеро не пополняется водой. Насос есть, однако закон не разрешает воспользоваться им.

Фото: onliner.by

«Было три озера, после того как насос перестал подкачивать воду, озера начали погибать, два уже мертвые, а это озеро покрывается тиной, илом, превращается в болото. С правого берега есть подземный источник, который подпитывает, но на этом все», — рассказывает Василий.

Фото: onliner.by

Мужчина добавляет, что пенсионеры отдельно бьют тревогу уже пятый год, но это ни к чему не приводит. В какой-то момент оформили петицию, однако в итоге все закончилось отписками — бумаг собралось много. Говорят, это технологический водоем и потому подпитывать его водой нет смысла.

«А озеро умирает», — говорит Василий.

Фото: onliner.by

Инициативная группа появилась относительно недавно. Начали с уборки, на которую дали добро. Но в планах создать общественное пространство — с тренажерами, лавочками, амфитеатром. Здесь можно будет проводить время, пока же тут есть школа с тренажерами третьей свежести и баскетбольная площадка с песком.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

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