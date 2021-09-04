Стало известно, чем закончилась история белорусских туристов, которые ехали в Украину с поддельными ПЦР-тестами 4.09.2021, 18:37

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В автобусе находилось 35 пассажиров.

В начале апреля в украинском пункте пропуска «Дольск» случилось ЧП. Местные пограничники остановили автобус, который направлялся из Минска во Львов. В салоне находилось 35 пассажиров. У всех их оказались поддельные справки о прохождении ПЦР-теста. Блог «Отражение» узнал, чем закончилась эта история.

Елизавета — одна из пассажирок. Путевку она покупала для себя и дочки-подростка. Это, говорит, была туристическая поездка во Львов. Из Минска их автобус отправлялся в четверг, 8 апреля, а 12-го, в понедельник, они планировали вернуться домой. Несмотря на то, что с 22 марта у иностранцев, которые въезжали в Украину, требовали отрицательный ПЦР-тест («срок годности 72 часа»), в турфирме, вспоминает женщина, никакое исследование им проходить не говорили.

Единственное, рассказывали тогда туристы, им сообщили, что, если они не возражают, с ними поедет фотограф, который будет снимать участников тура на фоне достопримечательностей и памятников природы, чтобы затем компания смогла использовать эти фото в рекламных целях.

— Кроме Львова в маршруте были еще Карпаты. А дочка очень хотела туда попасть, — объясняет Елизавета, почему согласилась на путешествие, и объясняет: о том, что нужен ПЦР, она не знала. — К тому же, я понимаю: законодательство у нас работает четко. Если что-то нельзя, то нельзя, но, если люди едут, значит, это можно.

Но до гор мама с ребенком так и не добрались. Изначально, ранее описывали эту историю туристы, их автобус направился в украинский пункт пропуска «Доманово». На подъезде сопровождающий от турфирмы, заявил, что во время контроля пассажиры должны сообщить: 7 апреля они сдавали ПЦР-тесты в одной из столичных поликлиник. Елизавета, когда к ней с подобным вопросом обратился пограничник, честно ответила: никакое исследование она не проходила. Тогда же, рассказывала она ранее, в руках у человека в форме она впервые увидела стопку с «результатами» ПЦР.

Автобус в итоге развернули. Сопровождающий пояснил: произошло это по политическим мотивам, а на вопрос пассажиров, где «тесты», ответил: остались на украинской стороне. После случившегося, некоторые туристы отправились домой, остальные — в другой пункт пропуска. А именно — в «Дольск». Тут в руки украинским пограничникам снова попали якобы результаты ПЦР. Пограничники обратили внимание, что бланки не похожи на настоящие, у некоторых справок оказались одинаковые номера, и вызвали полицию.

— Нас всех опросили и отправили назад в Беларусь, — продолжает собеседница и уточняет. — В наших протоколах речь шла о подделке документов.

Украинская пограничная служба тогда сообщала, что в данной ситуации обнаружены признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины (Подделка документов).

Что было дальше?

Пассажиры заказывали туры через различные компании, но все они были посредниками, а организовывала поездку столичная фирма «Хэппи Уикенд Тревел».

— Свой тур мы покупали в туркомпании «Коллекция путешествий», — вводит в курс дела Елизавета. — Я сразу же связалась со специалистом, которая с нами работала, попросила объяснить ситуацию. Она сказала, что ничего не знала о бланках, и лишь предоставляла нам информацию, которую давал ей туроператор. Извинилась и сообщила: деньги за неудавшийся тур вам вернут.

— А с представителями туроператора вы не связывались?

— Я звонила директору, она объяснила, что бланк с якобы ПЦР-тестом — это не документ, а бумага из ксерокса [поэтому никакого нарушения тут нет]. Вопрос про командировочные (как позже выяснилось, они тоже были выписаны на туристов. — Прим.) она оставила без комментариев, — отвечает собеседница.

Спустят несколько дней, продолжает Елизавета, деньги за несостоявшуюся поездку ей вернули. По мнению женщины, с другими людьми из группы тоже рассчитались.

— После ситуации на границе мы создали совместный вайбер-чат. Если бы у кого-то появились проблемы, думаю, человек бы об этом написал, — делится мнением женщина и продолжает. — Недавно я отдыхала в Турции. На площадке для рафтинга случайно пересеклась с парой из нашего автобуса. Они рассказывали, что им не только вернули стоимость тура, но и за копейки организовали поездку в Турцию.

О том, чтобы кто-то из туристов обращался с заявлением в милицию, Елизавета не слышала. Сама она в РУВД тоже не ходила.

— Я изначально не планировала ничего писать. Даже не подумала об этом, — говорит собеседница. — Плюс, когда украинцы брали у нас показания, сказали — это будет уголовное дело, и они будут им заниматься.

С тех пор из украинских правоохранительных органов с Елизаветой никто не связывался.

А что говорят в украинской полиции?

В пресс-службе Национальной полиции Украины сообщили, что 10 апреля 2021 года сотрудниками сектора дознания Камень-Каширского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Волынской области было начато досудебное расследование по ч.1. ст. 358 УК Украины (Подделка документов). В результате расследования принято решение дело закрыть. Почему?

— Поскольку справки о результатах лабораторных исследований являются произвольными бланками, которые не содержат реквизитов, определенных законодательством Украины, — пояснили в пресс-службе Национальной полиции Украины. — Кроме того, в действиях граждан Беларуси не установлено умысла на использование поддельных документов.

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