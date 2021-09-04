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«Дворы продолжают и побеждают!»

  • 4.09.2021, 19:03
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«Дворы продолжают и побеждают!»

Дворовая активность – важнейший пример самоорганизации белорусов.

Телеграм-канал «Мнения» опубликовал письмо от активиста из города Столбцы:

- Дворы продолжают и… побеждают!

Феномен «дворовой активности» ещё будет подробно изучен социологами и историками, но стоит отметить тот факт, что в 2020-21 годп дворы как горизонтальная, низовая структура протестной активности и солидарности, стали серьёзной, если не главной опорой сопротивления режиму.

Преимущество дворов в том, что они мобильней, у себя дома люди лучше ориентируются на местности, видят, где оппоненты. Именно они сделали Минск новым Белфастом: с протестными кварталами, символикой, лидерами и т. д.

Мы понимаем, что сегодня дворы ослаблены и не могут быть таким же авангардом протеста. В тоже время, активность продолжается и вера в победу — есть.

Дворы не сдались — они рисуют, красят, вывешивают, зажигают огни, перекрикиваются, партизанят, пишут узникам. Сейчас акцент сместился на самиздат, чаты, вымпелы, ленты, граффити и др.

Мы понимаем, что активистам «на передовой» крайне важно, чтобы их не забывали. Кейс дворов – важнейший пример самоорганизации, который необходимо сохранить и приумножить.

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