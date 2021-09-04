Мадуро пришлось приступить к переговорам Александр Ивахник, kasparov.ru

4.09.2021, 19:23

Венесуэльский режим отчаянно нуждается хотя бы в смягчении санкций.

На фоне пандемии и в последнее время событий в Афганистане еще одна неспокойная точка на карте планеты – Венесуэла – совершенно выпала из поля внимания. B политической жизни Венесуэлы начали происходить интересные события. Сегодня в Мехико при посредничестве Норвегии начинается первый раунд переговоров между правительством Мадуро и представителями крупнейших партий оппозиции.

Переговоры посвящены поискам выхода из глубокого политического противостояния и экономического кризиса. Повестка включает электоральные гарантии, отказ от насилия, освобождение политзаключенных, обеспечение политических прав, насущные социальные и экономические меры и отмену международных санкций. Любопытно, что в ходе переговоров советниками делегации правительства будут российские дипломаты, а советниками оппозиции – дипломаты из Нидерландов.

Попытка переговоров при международном посредничестве происходит далеко не в первый раз, да и длиться они могут многие месяцы. Но, похоже, в этот раз ситуация серьезно изменилась. 31 августа объединение основных оппозиционных партий Единая венесуэльская платформа объявило о решении принять участие в региональных и муниципальных выборах, которые состоятся 21 ноября.

Это решение означает отказ от принципиального бойкота выборов как несвободных и фиктивных, применявшегося с президентских выборов 2018 г. Твердым сторонником бойкота был спикер распущенной режимом Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, объявивший себя в начале 2019 г. временным президентом и признанный в этом качестве сначала США, а затем еще полусотней государств.

В чем же мотивация Мадуро к участию в переговорах и приглашению оппозиционных партий на выборы? Он отчаянно нуждается в отмене или хотя бы смягчении западных санкций, прежде всего нефтяных и финансовых. Генералы поддерживают режим Мадуро, но лишь потому, что могут беспрепятственно заниматься наркотрафиком и прочей контрабандой. Поддержка со стороны России, Китая, Ирана, Кубы важна, но мало что дает в экономическом плане.

С 2013 г., когда Мадуро пришел к власти после смерти Чавеса, ВВП Венесуэлы упал на 75%. Чудовищная инфляция составляет тысячи процентов в год. Пятая часть жителей в отчаянии покинули страну. США, ЕС, Канада недавно объявили о том, что они готовы к постепенному смягчению санкций, если за столом переговоров будет наблюдаться прогресс, а репрессивный характер режима ослабевать. Но едва ли Мадуро готов пойти на глубокую либерализацию. Можно ожидать длительного торга, а его результаты станут ясны лишь к будущим президентским и парламентским выборам.

Александр Ивахник, kasparov.ru

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