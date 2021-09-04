Пятеро учащихся минской гимназии, где отравились дети, попали в больницу 4.09.2021, 19:25

В гимназии провели дезинфекцию.

Пятеро учеников гимназии N3 Минска, где были зарегистрированы случаи кишечной инфекции у школьников, находятся в Больнице. Об этом zerkalo.io сообщила пресс-служба Минздрава.

В гимназии провели дезинфекцию: как в помещениях кухни, столовой, так и в других помещениях учебного учреждения.

«По предварительным результатам лабораторных исследований — патогенной микрофлоры в отобранных пищевых продуктах и смывах не обнаружено», — заявили в Минздраве.

Напомним, о ЧП в столичной гимназии стало известно накануне. Как рассказали родители, их чаты «просто разрываются» от сообщений: вернувшиеся после занятий дети, уже дома почувствовали себя плохо. У многих поднялась температура, началась рвота. Причем, недомогание почувствовали ученики и первой, и второй смены.

В гимназии № 3рассказали, что разбираются с ситуацией. Позже в Минздраве уточнили, что случаи острого гастроэнтерита зафиксированы у учащихся 6-го и 9-го классов, «предварительный фактор передачи инфекции — продукты, употребляемые в домашних условиях».

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