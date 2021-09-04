«Леса южнее Минска накрыла осенняя грибная волна» 6 4.09.2021, 19:43

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Заядлые грибники рассказали, сколько боровиков собрали за день и где.

«Грибов НЕТ!» - так в шутку подписал эти фото в «Фейсбуке» грибник Валерий Сафонов, пишет kp.by. Он с писательницей Натальей Батраковой - заядлый грибник Беларуси. Этой весной даже специальный видеоблог «ГрибКино» завели, где рассказывают об особенностях сбора и переработки разных грибов - от сморчков до боровиков.

В первые дни сентября грибники сообщили в видеоблоге: «Волна белых южнее Минска набирает силу. Наконец-то можно получить долгожданное удовольствие от сбора, наполниться положительными эмоциями, которых нам всем так не хватает, сделать заготовки на зиму. День ото дня в любую погоду конкурентов-грибников в лесу прибавляется. Дороги уставлены машинами, на трассе появились продавцы не только лисичек. Значит, грибы в лесу есть».

И привели еще одно тому доказательство – пять полных корзины боровиков, которые Наталья и Валерий собрали за день.

- Сколько здесь боровиков, не знаю, из-за нашего грибного блога мы не успеваем заниматься подсчетом. Но могу сказать, что с начала августа, когда пошли грибы, собрали точно больше тысячи боровиков, - рассказала Наталья Батракова. - Это не рекорд. Четыре года назад за одну поездку по 870 белых собирали. В этом году сезон поздно начался, только в августе боровики пошли, и то лишь к северу от Минска. А сейчас вторая волна пришла, на этот раз южнее Минска. Грибы в этом году идут совершенно непредсказуемо. Все зависит от дождей. И они на тебя не прыгают, это большой труд, по 8 часов выхаживать надо, плюс удача. Нас часто спрашивают, зачем нам столько грибов. Отвечаю: мы любим лес, любим собирать грибы и у нас много друзей и родственников, которые любят их есть.

Секретные места, в которых «надо выхаживать», Наталья и Валерий не раскрывают. Можно лишь предположить, что это район Столбцов, Марьиной Горки, Слуцка, то есть районов, которые южнее столицы.

- Грибы по Беларуси не везде пошли, - говорит Валерий Сафонов. - Есть места, где люди вообще не могут найти грибов. В принципе, это нетипично.

К слову, Валерий признался, что что до 45 лет грибы хоть и любил собирать, но не ел их совсем. Даже из грибного супа убирал. А сейчас ест эти дары леса с удовольствием.

- Это все Наташа Батракова, она меня подсадила. Грибы мы собираем вместе, но переработка в основном на ней. Я только сушу боровики. А Наташа делает закатки и делится со мной. Вообще, судя по моим многолетним наблюдениям, все люди делятся на два типа. Первый – те, кто любит грибы и собирать их тоже, и те, кто любит грибы и всю жизнь собирается за ними съездить. У меня родственники такие. «Надо съездить в грибы». С этой фразой люди живут и умирают. На самом деле, надо просто сесть и поехать.

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