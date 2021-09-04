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В Берлине 10 тысяч человек вышли на акцию за общественную солидарность

  • 4.09.2021, 20:06
В Берлине 10 тысяч человек вышли на акцию за общественную солидарность

Важными темами акции были, в числе прочего, достойные условия труда и защита климата.

За три недели до выборов в бундестаг около 10 000 человек в субботу, 4 сентября, вышли в Берлине на демонстрацию "за солидарное и справедливое общество". Важными темами этой акции были, в числе прочего, борьба с бедностью и дискриминацией, достойные условия труда, защита климата и прав человека, пишет dw.com.

Организатором мероприятия выступило объединение под названием Unteilbar ("Неделимые"), в которое, в числе прочих, входят Немецкая общественная организация помощи детям и подросткам Deutsches Kinderhilfswerk (DKHW), международная правозащитная организация Amnesty International, движение в защиту климата Fridays for Future, организация Pro Asyl, оказывающая помощь беженцам, и другие.

По словам одного из инициаторов акции, Анны Шпангенберг (Anna Spangenberg), целью мероприятия было показать, что его участники хотят видеть в политике иные приоритеты. "К разрешению климатического кризиса надо подходить последовательно и с соблюдением социальной справедливости", - указала она.

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