Максиму Знаку - 40 лет 2 4.09.2021, 20:14

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Фото: tut.by

Известный белорусский юрист родился 4 сентября 1981 года в Минске.

4 сентября — день рождения находящегося под стражей юриста из команды Виктора Бабарико Максима Знака. Ему 40 лет, пишет belaruspartisan.by.

Его вместе с Марией Колесниковой обвиняют по трём статьям УК. Колесникова и Знак своей вины не признают. Им грозит до 12 лет заключения. Суд проходит в закрытом режиме.

Команда Виктора Бабарико рассказала, что Мария смогла передать поздравления Максиму: "Я благодарю Максима за все. За поддержку, за помощь, за дружбу и за мудрость. За прекрасные стихи и чувство юмора. Спасибо, что ты и твоя прекрасная семья есть в моей жизни. Вы стали мне семьей. Очень вас люблю. С днем рождения".

Как поздравить Максима Знака:

СИЗО-1, ул. Володарского, 2, Минск, 220030

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