Какой могла быть школа в Беларуси? 4.09.2021, 20:27

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Реформирование школьной системы - важная часть образовательного процесса в современном мире.

Какой могла быть школа в Беларуси? Психолог Гомельского областного института развития образования Алла Мартинович поделилась сегодня своим опытом работы, пишет телеграм-канал «Менск разам»:

- 20 лет назад, когда я начинала работать в Гомельском областном институте развития образования в качестве преподавателя, я вместе со своими коллегами работала над внедрением личностно-ориентированного подхода в системе образования. Внедрялись различные профильные классы и школы, менялась система оценок знаний школьников, вводилось интегрированное обучение, развивалась тенденция к уменьшению класс-комплектов и внедрению тренинговой системы обучения в школах для более глубокого погружения в предмет (по 12 человек в группе и несколько часов преподавания одного предмета в течение дня либо целый учебный день по тому или иному предмету в зависимости от возраста и устойчивости внимания школьников). Это могло выглядеть как день математики в старших классах или день физики, химии и т.д. Также шла работа над внедрением 12-летнего образования.

Реформирование школьной системы - это важная часть образовательного процесса в современном мире.

Что это могло дать детям на выходе:

-увеличение мотивации к обучению;

-более углубленное и качественное усвоение предмета;

-хорошая групповая динамика в классе;

-индивидуальный подход к ученикам с учетом их личностных особенностей.

Что мы имеем на сегодняшний день, когда последний раз менялись и переиздавались учебники детям, а также проводились образовательные реформы?

Сегодня дети не хотят идти в школу, за редким исключением, им там вообще неинтересно, за 20 лет мало что изменилось, кроме системы оценок знаний, однако много чего усугубилось: профильные школы и классы в основной своей массе исчезли, класс-комплекты детей в городах увеличились. По мнению одного из педагогов Новобелицкой школы Гомеля в прошлом учебном году классы были от 35 человек и больше.

- Я старалась на перемене быстро уходить из класса, чтобы дети меня там не затоптали и не снесли, потому что ты чувствуешь себя как в муравейнике, - говорит один из педагогов.

В таких переполненных классах какой может быть учёт индивидуальных особенностей ребенка. Поборы в школах продолжаются, однако есть школы в Гомельской области, где до сих пор стоят старые деревянные окна и утепляются на зиму.

Статус учителя на сегодняшний день достаточно низкий. Школа будущего рассыпалась как карточный домик, учителя выживают, впрочем, как и дети.

Воспитательный процесс спасает система наказаний и периодических поощрений. Личностно-ориентированный подход давно перешёл на поведенческий.

Бюрократическая работа учителя вытесняет его основную

специальность.

В процессе своей работы отмечала, что самыми популярными запросами учителей к преподавателю психологии являются:

- работа с синдромом выгорания;

- выход из депрессии;

- преодоление стрессов;

- решение конфликтных ситуаций;

- решение личностных проблем.

Насколько качественные знания может дать детям учитель,

который находится в таком состоянии?

В протестном движении учителя оказались одной из самых задавленных и безропотных категорий людей в Беларуси. Выученная беспомощность за многие годы дала о себе знать.

Хотелось бы напомнить, что основная задача педагога сегодня - формировать в ребенке личность и учить его думать, а для этого в первую очередь нужно чувствовать себя личностью, учиться отстаивать свои интересы, бороться за свои права и стоять на защите интересов, прав детей, а также своей страны.

Жыве Беларусь!

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