Американец купил дом за $100 тысяч и нашел в нем тайник с сокровищами 4.09.2021, 20:38

3,810

Редкая находка была нетронутой минимум сто лет.

Житель американского города Дженива в штате Нью-Йорк купил старинный дом, но даже представить не мог, что на чердаке его будет ждать редкая находка, которая была нетронутой минимум сто лет, пишет «Апостроф».

Американец Дэвид Уиткомб приобрел здание для своей юридической компании. Во время осмотра недвижимости мужчина наткнулся на часть старого подвесного потолка, в которой был скрыт вход на чердак - о нем не знал даже предыдущий владелец дома.

Внутри юрист обнаружил 100-летнюю студию фотографа-портретиста Джеймса Эллери Хейла, наполненную антиквариатом. Это были фотоаппараты и другое фотооборудование, мебель, старинный декор, портреты людей 20-го века, в том числе редкое фото американской активистки и борца за права женщин Сюзан Б. Энтони.

Новый владелец дома обратился к аукциону One Source, который выставит предметы антиквариата 18 сентября. По предварительным оценкам экспертов, за коллекцию можно выручить от $150 до $200 тысяч. В то время как дом был куплен Уиткомбом за $100 тысяч.

"Все надеются когда-нибудь найти сокровища, а мы действительно нашли. Даже думать об этом удивительно", - прокомментировал Дэвид свою находку.

Снимками предметов из коллекции счастливый владелец находки делится на странице в Facebook, которую он специально создал для потенциальных покупателей и любителей антиквариата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».