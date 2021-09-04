«Талибан» снова отложил оглашение состава нового правительства Афганистана 4.09.2021, 20:43

Фото: AFP

Это планируют сделать на следующей неделе.

Боевики исламистского движения «Талибан» отложили формирование нового правительства Афганистана на следующую неделю. Об этом заявил спикер группировки Забихулла Муджахид, пишет The Times of India (перевод — nv.ua).

Как сообщает издание, талибы пытаются «сформировать широкую и всеобъемлющую администрацию, приемлемую для международного сообщества».

«Объявление о новом правительстве и членах Кабинета министров будет на следующей неделе», — сказал Муджахид.

Талибан уже второй раз откладывает объявление сформированного правительства. Ранее появлялась информация, что его объявят 3 или 4 сентября. Источник издания сообщал, что главой правительства талибов, вероятно, станет мулла Абдул Гани Барадар — один из лидеров движения. Высокопоставленный представитель Талибана сказал, что консультации по поводу нового правительства почти завершены.

Абдул Гани Барадар в течение последнего года представлял Талибан на межафганских переговорах, которые проходили в Дохе при посредничестве Катара и США.

Появилась информация, что в новое правительство также могут войти сын одного из бывших руководителей талибов мулла Якуб и представитель движения в Дохе Шер Мохаммад Аббас Станекзай.

Агентство Reuters сообщило, что верховный религиозный лидер Талибана Хайбатулла Ахундзада, вероятно, сосредоточится на религиозных вопросах и «правлении в рамках ислама». Ранее Tolo News со ссылкой на представителя талибов называл его вероятным главой нового правительства.

Reuters со ссылкой на источник отмечает, что талибы заявляли о желании сформировать консенсусное правительство, однако временный кабинет, который формируют сейчас, «будет состоять исключительно из членов движения Талибан». По словам собеседника агентства, в течение шести-восьми месяцев планируется провести большое собрание, на которых старейшины и представители афганского общества обсудят конституцию и структуру будущего правительства.

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