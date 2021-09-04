Руководитель «Трибуны»: У хунты уже не осталось людей 4.09.2021, 20:51

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Дальше дела у лукашистов будут только хуже.

Руководитель украинской и белорусской версии Tribuna.com Максим Березинский поделился мнением о визите Лукашенко на открытие стадиона «Динамо-Юни», а также высказал точку зрения, что у руководителей спорта в Беларуси нет контроля над происходящим в отрасли.

– Лукашенко вчера всю повестку переменял: вместо хоккея вчера больше про футбол писалось. Что главнее на это неделе? Футбол или хоккей?

– На самом деле отталкиваться от той повестки, которую пытается задавать хунта, то это не очень оправдано. Там примерно все одно и тоже: то открываются какие-то стадионы, то кого-то отправляют за медалями, то кого-то поздравляют. В общем, это обычная история типа, когда спорт вне политики. Но на самом деле он политика и есть. И все эти разговоры про то, что следующую Олимпиаду надо не провалить… Ну, ребят, там вопрос в том, что следующая Олимпиада зимняя и велика вероятность того, что страна вообще без флага будет выступать. Вот о чем было бы неплохо поговорить.

Вчерашняя история на самом деле показывает другой важный момент: тот провал, который был на Олимпиаде, тот провал, который есть в футболе, когда ни один клуб не вышел дальше первого раунда еврокубков (такого на самом деле давно не было позора), на самом деле это в прошлые годы всегда привело бы к какому-то «ператраху» среди спортивных чиновников. Но на этот раз ограничились тем, что просто пожурили главу АБФФ Базанова, было что-то немножко в сторону министра спорта. Но в целом – все остались на своих местах.

Это показатель того, что у хунты уже не осталось людей. Нет того, кем менять. Скамейка запасных максимально короткая. Даже такие провалы вынуждают просто делать вид, что у нас все хорошо. Хотя, как я уже говорил, там полные штаны и дальше будет только хуже.

Нет никаких идей. Просто: давайте мы соберемся, покажем лучший результат. Ребят, чтобы показывать лучший результат, нужно готовиться. Нужно не разгонять сборную по фристайлу, которая, было бы неплохо, чтобы она выступила на Олимпиаде, потому что это вид спорта, который всегда привозил медали. А в итоге Козеко (Николай Козеко – главный тренер сборной Беларуси – прим.) задвинули куда-то в молодежные сборные, не дают ему ни работать толком, ни жить и делают вид, что у них все нормально, все под контролем.

Ребят, у вас ничего не под контролем. Вы как бы идете не в ту сторону. Вся эта бравада и рассказ перед юными футболистами о том, что станете в следующем году чемпионами – ну это просто бред. Это просто смешно слушать и смотреть. На самом деле там уже ничего не под контролем. Ни у министра спорта, ни у тех людей, которые там были из правительства и выше, – сказал Березинский.

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