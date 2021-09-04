Какой будет погода в воскресенье
- 4.09.2021, 21:01
Подробный прогноз на 5 сентября.
Ночью 5 сентября воскресенье местами по республике ожидаются заморозки до 0…-3°С, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Белгидромет.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром — слабый туман, местами — слабые заморозки.
Днем температуру ожидают такую:
В Минске и Могилеве +12…+14°C, без существенных осадков
В Бресте +14…+16°C, без осадков.
В Гродно +13…+15°C, без осадков.
В Витебске и Гомеле возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, температура — +12…+14°C.
Во всех областных центрах ожидается переменная облачность, ветер северный, 4−9 м/с.