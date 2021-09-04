Какой будет погода в воскресенье 4.09.2021, 21:01

Подробный прогноз на 5 сентября.

Ночью 5 сентября воскресенье местами по республике ожидаются заморозки до 0…-3°С, сообщает zerkalo.io со ссылкой на Белгидромет.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода, в отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром — слабый туман, местами — слабые заморозки.

Днем температуру ожидают такую:

В Минске и Могилеве +12…+14°C, без существенных осадков

В Бресте +14…+16°C, без осадков.

В Гродно +13…+15°C, без осадков.

В Витебске и Гомеле возможен небольшой кратковременный дождь и гроза, температура — +12…+14°C.

Во всех областных центрах ожидается переменная облачность, ветер северный, 4−9 м/с.

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