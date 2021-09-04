Росстат поймали на манипуляциях со статистикой по инвестициям в Россию 4.09.2021, 21:13

Старый «трюк» с занижением помог насчитать такие цифры, каких экономика РФ не видела с 2014 года.

Росстат продолжает генерировать поток статистических «чудес», уносящих экономику из бедности и отсталости в волшебное королевство «прорывов» и «рывков».

В среду, 1 сентября, ведомство опубликовало данные об объеме вложений в основной капитал в стране, которые показали невиданный за 9 лет инвестиционный скачок, пишет finanz.ru.

По итогам второго квартала, согласно Росстату, бизнес и государство вложили в реальный сектор экономики 4,709 триллиона рублей.

Рост показателя - на 11% в годовом выражении - стал беспрецедентным с 2012 года. А накопленный объем инвестиций за полугодие достиг 7,843 трлн рублей, превысив уровень годичной давности на 7,3%.

Из итоговой суммы 22,6% было инвестировано в добычу полезных ископаемых, 17,7% - в обрабатывающие производства, 4% - в сельское хозяйство, 16,5% - в транспорт, 5,1% - в коммунальные сети.

В реальном выражении за четыре квартала накопленный объем инвестиций превысил предыдущий докрымский пик, зафиксированный в 2013 году. Но в данных Росстата есть «один странный момент», указывает Евгений Суворов, экономист банка Центрокредит и автор telegram-канала MMI.

Чтобы оценить реальную динамику инвестиций, Росстату нужно учесть инфляцию. Для этого используется метод дефлятирования - номинальная сумма корректируется с помощью показателя дефлятора.

Значение дефлятора во втором квартале, согласно Росстату, составило 4,9%, при том что потребительская инфляция достигала 6,5%, а на уровне промышленности цены производителей подскочили на 31,1%.

Более того, в то время как во всей экономике инфляция ускорялась (с 5,8% в марте до 6,5% в июне), в статистике Росстата по инвестициям она замедлилась - на 0,5 процентного пункта по сравнению с первым кварталом.

«Вряд ли такое возможно на фоне всплеска инфляции. Низкий дефлятор завышает показатель реального роста», - пишет Суворов, добавляя, что реальный рост инвестиций, вероятно, все-таки ниже, чем рапортовал Росстат.

При этом сам факт восстановления инвестиций по сравнению с провальным 2020 годом «не вызывает сомнений», подчеркивает он: этому способствуют, в частности, рекордные прибыли сырьевых экспортеров, а также все еще относительно мягкая по историческим меркам денежно-кредитная политика ЦБ.

Замедление инфляции в инвестициях, обнаруженное Росстатом, тем более удивительно на фоне массовых жалоб компаний на растущие цены в рамках инвестпроектов.

Так, например, РЖД заявили о 30-процентном подорожании металла, из-за чего смета модернизации БАМа выросла на 57 млрд рублей.

«Газпром» сообщил, что трубы оказались на 100 млрд рублей дороже, чем закладывалось в бюджет.

В Ассоциации строителей России сообщили, что подскочили цены на все материалы: битумная эмульсия стала дороже на 111%, лакокрасочные материалы - на 34,6%, стекло листовое - на 22%, плиты полистирольные - на 15,5% и т.д.

Ежемесячные IHS Markit, в которых участвуют топ-менеджеры 300 крупных предприятий, показали, что стоимость сырья и материалов для производства в России в первой половине года взлетела рекордно за 7 лет, а по продолжительности инфляционный всплеск стал беспрецедентным за все время исследований (с 2008 года).

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