Как белоруска стала ведущей новостей на китайском ТВ 4.09.2021, 21:20

Татьяна Никитина рассказала про свою жизнь в Пекине.

В прошлом Татьяна Никитина — мисс БГУ и ведущая региональных новостей на белoрусском телевидении. Но полтора года назад девушка кардинально изменила свою жизнь — обрезала длинные волосы и улетела в Китай. Теперь она живет в Пекине и работает ведущей в крупном медиахолдинге.

Про цензуру и собственные вертолеты китайского ТВ, азиатские стандарты красоты и модные пластические операции, дружбу с Марией Колесниковой и суровый пекинский климат — в этом рассказе для nashaniva.com.

«Отправила резюме — ответили только через полгода»

На переезд Татьяну вдохновил ее коллега, который несколько месяцев был на стажировке в Китае.

«Вернувшись в Минск, он восторженно рассказывал мне об этой стране, об их телецентре. Я как раз в это время искала возможности уехать за границу и работать там по специальности. Пришли к выводу, что для старта это будет наилучший вариант, проверенное место.

Я отправила резюме, мне ответили только через полгода. Нужно было пройти собеседование и сдать два экзамена (проверяли на знание китайской истории, как ориентируюсь в международных новостях). Потом еще полгода согласовывали мою кандидатуру в правительстве, оформляли разрешение на работу.

Собиралась комиссия из 16 человек: известные ведущие, руководство телевидения. Смотрели, как я работаю в студии, изучали биографию.

В итоге взяли на работу сразу ведущей. Обычно год нужно поработать редактором, а потом, может быть, посадят в кадр, но мне повезло. До этого в Азии я не была никогда и представление о Китае имела только по фильмам, книгам, блогам и рассказам друзей».

В Пекине журналистка с января 2020-го. Новости в эфире зачитывает на русском языке.

«Китайский учу. Мне очень нравится этот язык. Конечно, до свободного разговорного мне еще несколько лет. С английским здесь жить можно, но все равно бывает сложно. Во-первых, мне стыдно перед китайцами, что я не говорю на их языке. А им, как правило, стыдно, что они не говорят на английском (улыбается). Во-вторых, сложно решать бытовые вопросы. У меня был страх во время пандемии, что если мне вдруг станет плохо, то я даже «скорую» не вызову.

Очень боялась заблудиться, потерять телефон. Но потом увидела, что китайцы открытые, доброжелательные люди. Помню, стою в метро, оглядываюсь по сторонам и не могу понять, куда мне идти. Подходит китаец и через переводчик на телефоне спрашивает: «Тебе помощь нужна?»

В Пекине уже много кто говорит по-английски. Молодежь учится за границей, потом возвращается домой. С детьми здесь занимаются носители языка: американцы, британцы.

Все здесь работает через приложения. Можно заказать еду, такси, билеты, не контактируя ни с кем. В магазинах везде есть зоны самообслуживания. Отсканировал код в электронном кошельке или свое лицо — вот и расплатился.

В общем, жить можно. Но если хочешь быть независимым от других людей в важных, да и порой в элементарных вопросах, язык нужно знать».

«Представляюсь как Шань Шань»

В Китае модно брать иностранные имена. Но имя Татьяна местным сложно дается.

«Поэтому чаще я представляюсь как Шань Шань. Это имя мне дала моя подруга-китаянка, которая в первый день знакомства никак не могла запомнить, как меня зовут (улыбается). Ради справедливости скажу, что и мне не так-то просто запоминать их имена. Я сразу записываю».

В коллективе журналистки больше 90% — китайцы.

«Среди них нет такого человека, который был бы мне неприятен. Но разница в менталитете огромная. Мне правда бывает сложно понять их ход мыслей. Считайте, что Китай — это другая планета. Здесь даже в мелочах все по-другому. Мимика и жесты отличаются, подход к работе, правила. Китайцы никогда не скажут в лицо, что что-то плохо. Они не станут тебя критиковать, а тем более публично. Потому что в такой ситуации человек теряет лицо.

Они совершенно не конфликтные, острые углы стараются обходить. Мне порой бывает сложно понять, действительно они довольны результатом работы или просто не хотят обидеть.

Что касается дружбы с китайцами, то здесь все сложно. Если человек жил за границей, с ним будет гораздо проще сойтись. Все китайцы, с которыми я дружу, люди мира. А вот те, кто не особо знаком с другими культурами, не станут тебе друзьями, скорее всего. Они немного интроверты. У них другие интересы и увлечения».

«Рабочие дни здесь по 10 часов»

Татьяна работает в Пекинском телецентре — одним из самых крутых в мире.

«В него вложены огромные средства. У них есть свои вертолеты, выездные студии. Внутри теннисные корты, тренажерный зал, множество фуд-зон, свой парк. В общем все, чтобы людям было комфортно, потому что рабочие дни здесь по 10 часов.

Что касается отличий в работе, то их множество. У китайцев совершенно другие вкусы. На центральных каналах есть ведущие, которые выглядят, как дикторы из СССР. Начес на голове, максимально простенький пиджачок. Но так, конечно, не везде. Есть и стильные ведущие.

Китаянки всегда подчеркивают лопоухость. В новостях мало крупных планов — обычно огромная студия и маленький человечек. Операторы работают очень медленно, здесь вообще никто не торопится. Суфлер ведущий крутит самостоятельно пультом.

Кастинг ведущих здесь — это очень сложный вопрос. Мне кажется, что чаще всего в медиакорпорацию попадают по знакомствам. Это родственники или друзья очень состоятельных и влиятельных людей. Потому что телевидение здесь на уровне министерства информации. Эти люди должны быть с идеальной биографией, им должны доверять. В Китае очень сложно пробиться на такую работу. Для иностранцев, конечно, все гораздо проще.

Важный момент: ведущие здесь разных возрастов. А не так как у нас — одна молодежь».

На китайском телевидении строгая цензура. Нельзя критиковать Коммунистическую партию и тем более председателя Си.

«На самом деле здесь такая сложная идеология, переплетающаяся с менталитетом, что я до сих пор вникаю во всю эту систему. Например, был конфликт на границе у китайцев и индусов. Там завязалась драка и погибли люди. Полгода об этом не было и слова в СМИ. Я ко всем подходила на работе и спрашивала: почему молчим, мы же знаем о случившемся? А они мне: надо еще разобраться.

А потом я со временем поняла. Это и есть та самая черта — сглаживать острые углы. Пока конфликт есть, его стараются не раздувать. Разбираются что и как, ждут пока все уляжется. Только через полгода рассказали все подробности и назвали имена погибших. Я не думаю, что новости так должны выглядеть. Но это их система работы».

Чтобы зайти в интернет, журналистка каждый день подключает VPN. В Китае существует так называемый информационный купол: заблокированы гугл, фейсбук, инстаграм, зарубежные СМИ, вроде ВВС и CNN. Для иностранцев это неудобно, но местным жителям, кажется, достаточно собственных соцсетей. У них есть платформа WeСhat — она включает и месенджер, и платежную систему, и аналог ютуба. С одним важным отличием — там невозможно быть анонимным.

«Стандартах красоты в Китае — это белая кожа, большие глаза, маленькие губы»

Вписывается ли мисc БГУ в азиатские стандарты красоты?

«Китайцам нравится европейская внешность. Мне очень часто делают комплименты. Иногда втихаря фотографируют, иногда — не стесняясь. Из-за моего роста везде спрашивают, модель ли я.

Если говорить о стандартах красоты в Китае, то это белая кожа, V-образный подбородок, большие глаза, маленькие губы, миниатюрный нос. У многих китайцев нет складки на веке, как у нас. Так вот красивые — те у кого она есть. Это одна из самых популярных операций сейчас. Но я всегда вижу этот шов, он заметный.

Девушки стремятся быть по-детски милыми. Этакий образ невинности. Что касается меня, то я просто в восторге от их фарфоровой кожи. Вижу много красивых людей вокруг. Единственная явная проблема у китайцев — не очень хорошие зубы. Думаю, это вопрос доступности медицины. Здесь, чтобы сходить к стоматологу, нужно отдать состояние.

Пекин более консервативный. А в Шанхае от модных людей аж голова кружится. Они такие свободные, такие разные. Сейчас у них популярна одежда овер-сайз и китайские традиционные вещи. Многие по улицам ходят в ханьфу (вид традиционного костюма). Одеваются в целом интересно. В Китае для этого все возможности.

Хотя в школах дети носят одинаковую форму, что затрудняет формирование своего вкуса. Потом это очень заметно — человек не чувствует, как сочетать вещи. А еще там ходят по улицам в пижаме и с бигуди. Они живут, как им удобно.

Самая главная мода и религия в Китае — это деньги (улыбается). Если у тебя есть деньги, то ты сразу очень привлекательный. И не важно, что на тебе надето. А богатых китайцев очень много».

«Мария Колесникова пишет мне, что поет арии в дУше»

Вместе с Татьяной путешествует фигурка Марии Колесниковой. Журналистка заказала ее в местной мастерской. «Никто не может отобрать свободу у свободного человека», — подмечает ведущая.

Вспоминает, как познакомилась с Марией:

«Я увидела ее на афише. Она приезжала из Германии в Минск читать лекции об искусстве. Так вот меня заинтересовала не тема лекции, а личность Маши. Не знаю, как это объяснить, я просто почувствовала, что это интересный человек. Встретились мы только через полгода. Я пришла на лекцию о Бетховене. После подошла к Маше поговорить. Рассказала, что помимо новостей веду программу об искусстве. Она предложила пойти на кофе.

С тех пор я ходила на все ее культурные мероприятия, делала материалы для телевидения. Она познакомила меня со своей семьей, мы стали часто общаться. Перед отъездом в Китай, я заехала к ней попрощаться и мы договорились, что она прилетит ко мне в Пекин. Были уверены, что скоро увидимся.

Я никогда не видела Машу в плохом настроении. Она очень энергичная и работоспособная. Быстро учится, открыта для нового. У нее прекрасное чувство юмора. Не знаю, как ей это удается, но она всегда внимательна ко всем. Она стремилась что-то делать для Беларуси, развивать сферу культуры, знала, как это делать. Очень сильная, волевая девушка.

Ее письма мне почти не доходят. Чаще — открытки. Пишет, что много читает и поет арии в дУше. Занимается спортом в камере: приседает, отжимается. Уверяет, что все будет хорошо, и я на это тоже надеюсь.

Мы с Машей друг друга чувствуем на расстоянии. Она мне часто снится.

Приснилась как-то с темными волосами. Через неделю читаю в прессе, что она подстриглась и стала брюнеткой.

Или, бывает, ну так защемит сердце, что она там, несколько дней хожу не в настроении. И тут раз — и от нее открытка».

«Весной тут песчаные бури, а летом температура до 43 градусов»

Татьяна признается, что хоть ей и нравится Пекин, физически здесь тяжело жить.

«Во-первых, это сильное загрязнение воздуха. Во-вторых, суровый климат. Весной песчаные бури, летом очень высокая влажность и температура воздуха до 42-43 градусов (ощущения, как в сауне). Этим летом были тропические ливни и наводнения. Зимой слишком сухой воздух — пересыхает кожа и слизистые. Все это смешивается со смогом.

Еще одна проблема — шумовое загрязнение. Здесь много электротранспорта, который ездит бесшумно, поэтому все при обгоне сигналят — машины, скутеры, велосипеды. В супермаркетах каждый продавец на всю глотку зовет покупателей к себе в отдел. В ресторанах громкая музыка и все друг друга перекрикивают. Еще популярны громкоговорители. Они работают в режиме повторения: носите маски, носите маски, носите маски. Это порой сводит с ума, и я лишний раз не хочу выходить на улицу в выходные (смеется). Ну не любят китайцы тишину.

Основная проблема, конечно, экология. Я регулярно хожу в респираторе. Так что это не совсем город для комфортной жизни. Думаю, я перееду через год или два.

При этом в Китае очень красивая природа. Сакура, лотосы, горы и море, пустыни и водопады, панды и слоны. Это древнейшая культура. У китайцев определенно многому стоит поучиться. Они никуда не торопятся. На улицах массово танцуют, поют, играют на музыкальных инструментах. Какие у них активные пенсионеры: они не упускают возможности позаниматься спортом — в парках везде тренажеры.

Отдельное чудо света здесь — это логистика. Два дня — и тебе за тысячи километров доставили чай или какую-нибудь кофточку. Я так привыкла к этому комфорту: все можно заказать домой. И мне не приходится выбирать, как раньше, что я куплю в этом месяце — джинсы или сумку. Потому что все доступно.

В том числе рестораны. Иногда мне кажется, что питаться там было бы экономнее, чем готовить самой. Очень хороший сервис: они борются за каждого клиента, за рейтинг. В общем, интересно наблюдать, как Китай выбирается из бедности и становится ведущей экономикой мира. Как они искренне любят свою страну, как радуются жизни и общению. Их культура настолько удивительна и разнообразна, что нужна целая жизнь, чтобы узнать ее получше».

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