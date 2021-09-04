Белорусские ученые изобрели колбасу без мяса «Солнышко»6
- 4.09.2021, 22:01
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Они рассказали, из чего она сделана.
Белорусские ученые приступили к разработке инновационных продуктов. Прежде всего следует упомянуть предназначенные для вегетарианцев мороженое и вареную колбасу, пишет kp.by.
- Вегетарианский тип питания набирает обороты. Посмотрите, как активно в продаже стали появляться импортные продукты, в составе которых пшеничный белок, подсолнечное и кокосовое масла, загустители, ароматизаторы, пшеничная клетчатка, - отмечает кандидат сельскохозяйственных наук заведующий отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности Светлана Гордынец. - В составе разработанной нами колбасы нет ни единого продукта животного происхождения. Она приготовлена полностью из растительного сырья. При этом по пищевой и биологической ценности колбаса не уступает традиционным мясным продуктам.
Пока белорусскими учеными апробирован только один вид вегетарианской колбасы - "Солнышко". От разработки рецептуры до готового продукта должно пройти время. Но уже в следующем году, по словам Светланы Гордынец, новинка отечественного производства появится на прилавках магазинов по вполне доступной цене.