Белорусские ученые изобрели колбасу без мяса «Солнышко» 6 4.09.2021, 22:01

5,286

Они рассказали, из чего она сделана.

Белорусские ученые приступили к разработке инновационных продуктов. Прежде всего следует упомянуть предназначенные для вегетарианцев мороженое и вареную колбасу, пишет kp.by.

- Вегетарианский тип питания набирает обороты. Посмотрите, как активно в продаже стали появляться импортные продукты, в составе которых пшеничный белок, подсолнечное и кокосовое масла, загустители, ароматизаторы, пшеничная клетчатка, - отмечает кандидат сельскохозяйственных наук заведующий отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности Светлана Гордынец. - В составе разработанной нами колбасы нет ни единого продукта животного происхождения. Она приготовлена полностью из растительного сырья. При этом по пищевой и биологической ценности колбаса не уступает традиционным мясным продуктам.

Пока белорусскими учеными апробирован только один вид вегетарианской колбасы - "Солнышко". От разработки рецептуры до готового продукта должно пройти время. Но уже в следующем году, по словам Светланы Гордынец, новинка отечественного производства появится на прилавках магазинов по вполне доступной цене.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».