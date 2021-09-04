Что изменится для белорусских ИП с 10 октября? 2 4.09.2021, 22:28

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Ситуация в стране все больше накаляется.

Репетиторам, рыночникам, торгующим непродовольственными товарами, людям, сдающим жилье в аренду, с 10 октября 2021 года при приеме платежей необходимо использовать кассовое оборудование, иначе – штраф. Что думают о новом требовании барановичские предприниматели и готовы ли они к работе в новых условиях, узнала intex-press.by.

Постановление «совмина» и Нацбанка, предписывающее применение кассового оборудования ряду предпринимателей и субъектов хозяйствования, было принято еще весной, однако на днях о документе и о сроках – до 10 октября – напомнили в СМИ. То есть у ИП осталось немногим больше месяца до часа «х».

«У нас тут телефоны зимой замерзают – какие кассы?»

В пятницу, 3 сентября, на рынке «Универсальный» в Барановичах едва ли не все продавцы говорили о постановлении и кассовых аппаратах, ведь накануне новость об этом прозвучала и по телевидению, и по радио. Тема волновала всех, кроме торговцев фруктами: их новое требование не касается. Наверное, поэтому большинство рыночников были не против пообщаться и высказать, что они думают по поводу нововведения.

– У нас тут зимой при хорошем морозе телефоны замерзают. Какое кассовое оборудование? Им же вообще нереально будет пользоваться, – приводит аргумент женщина, торгующая мужской одеждой. – И как тогда работать?! Как рассчитывать покупателя? Он-то ждать не будет. Сегодня и так каждый клиент на вес золота.

В беседу вклинивается другая продавец:

– У нас в роллетах и электричества нет. А ведь кассовое оборудование, я так понимаю, нужно подзаряжать. И про мороз все правильно – аппарат работать не будет. А если не пробьешь чек – будет штраф.

Еще одна женщина, тоже торгующая одеждой, рассказывает, что новое требование затронет ее деятельность по двум пунктам: у нее и «точка» на рынке, и квартира, которую она сдает в аренду посуточно.

– Просто безысходность какая-то. Если я не куплю кассовое оборудование, останусь без работы и заработка, – с грустью говорит она. – Так что придется работать с кассой. Ничего не поделаешь.

Были и такие, кто заявлял, что «никакой кассовый аппарат покупать не будет, а просто за месяц все постарается распродать», кто-то говорил, что «устал от очередных палок в колеса». Некоторые, пока не было покупателей, пытались дозвониться в налоговую и уточнить все нюансы с кассовым оборудованием.

– Если хочешь работать, то ставить кассу придется, потому что деваться больше некуда, – рассуждает один из мужчин, торгующий обувью. – Мне 59 лет, на завод я не пойду, а до пенсии как-то дотянуть надо. Хорошо, что я бывший военный и у меня уже есть какая-то пенсия. Но чтобы жить, этих денег все равно недостаточно. Так что пойду на следующей неделе утрясать вопрос с кассовым оборудованием.

По мнению мужчины, все эти нововведения, касающиеся ИП, – «желание государства пополнить денежные запасы, которых сегодня не хватает».

– Основной ведь вопрос не в кассовых аппаратах, потому что не такие мы уж и крупные бизнесмены, чтобы эти кассы так были необходимы. Я понимаю, когда это касается крупного бизнеса, но зачем все это мелкому? – аргументирует он. – Я понимаю, зачем это делается. Государству нужны деньги, и пополнить свои запасы оно хочет за счет ипэшников. Другого объяснения у меня нет.

«Сутками не сплю, думаю, как теперь жить»

В растерянности и жители Барановичей, сдающие недвижимость в аренду. Журналисты обзвонила нескольких, и практически все «пока еще этим вопросом не занимались».

– Вы хотите поднять мне давление? – то ли в шутку, то ли всерьез заявила горожанка, сдающая квартиру на сутки, услышав вопрос. – Я уже сутками не сплю, все думаю, как нам теперь жить. Конечно, другого выхода, как приобретение этого кассового оборудования, у нас нет. Но пока этим я еще не занималась.

Другая горожанка, сдающая недвижимость на сутки, сказала Intex-press, что лично для нее «кассовое оборудование – это новые неудобства».

– У меня две квартиры. Представьте, люди захотят одновременно заселиться. Что мне делать? Сейчас я могу сына отправить заселить людей, а других сама принять. А теперь что – пополам этот кассовый аппарат делить, что ли? Или заставлять клиентов ждать? – недоумевает женщина. – Я не понимаю, зачем эти аппараты. Налоги мы платим. У нас не миллионные доходы, чтобы нас контролировать.

А жительница Барановичей, которая занимается репетиторством, рассказала, что только 3 сентября узнала о постановлении и его требованиях. Поэтому в ближайших планах – поход в налоговую.

– Пойду, чтобы узнать все подробности, потому что я, честно говоря, пока не понимаю, как это все будет выглядеть. Это как-то странно – выдавать кассовые чеки своим ученикам, – сказала горожанка.

Сколько стоит кассовое оборудование?

Судя по информации в интернете, самый простой кассовый аппарат в Беларуси можно купить за 200 рублей. Но есть и оборудование, цена на которое превышает 2000 рублей. Также есть возможность взять кассовый аппарат в аренду – такая услуга стоит около 45 рублей в месяц.

Напомним, что на днях в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние.

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