Экономист: Ситуация на главных белорусских предприятиях обостряется 1 5.09.2021, 8:07

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Многомиллионные долги и рост складских запасов.

Белорусские предприятия имеют многомиллионные долги, которые продолжают расти. У некоторых прибыль упала в 12 раз. Все это происходит на фоне объявленного в Беларуси предзабастовочного состояния.

Сайт Charter97.org попросил экономиста Льва Марголина оценить сегодняшнюю экономическую ситуацию на государственных предприятиях:

– В целом ситуацию следует оценить как неудовлетворительную. Прежде всего это показывает рост складских запасов на предприятиях. Есть проблемы с закупкой сырья, потому что есть недостаток оборотных средств.

Предприятия добиваются получения возможности кредитования, но Нацбанк сопротивляется, пока достаточно успешно. Посмотрим, я думаю, что в ближайшее время картина должна отобразиться более рельефно.

– Откуда взялись эти многомиллионные задолженности?

– Однозначно сказать нельзя. Чаще всего это связано с тем, что плохо реализуется продукция.

Широко известно, что всем предприятиям доводится план, как бы он там ни назывался, прогнозные показатели или еще как-то, но заводы должно выпускать такое-то количество продукции. Эта продукция зачастую не находит должного спроса по объективным и субъективным причинам. Часть продукции оседает на складах, а другая в дебиторской задолженности, то есть им должны покупатели. Соответственно, наши предприятия, у которых мало выручки, попадают в тяжелое финансовое положение, поэтому появляются проблемы со своими оплатами и накапливающимися долгами.

Все в мире взаимосвязано, особенно в экономике. Когда она работает как часы, то предприятия получают выручку от своей продукции и своевременно со всеми рассчитываются.

– СМИ сообщают о том, что из-за политической ситуации в стране заводам не хватает специалистов. Как это влияет на качество продукции?

– Безусловно, здесь тоже все взаимосвязано. Я не думаю, что предприятия поувольняли всех специалистов. Я больше склонен считать, что специалисты уходят сами, потому что молодые, образованные, квалифицированные специалисты находят себе работу в частном секторе, на других предприятиях, за границей. Безусловно, это приводит к падению качества и надежности продукции.

Когда качество и надежность продукции падает, соответственно, падает спрос на нее, потому что не так много у Беларуси эксклюзивных товаров, которые нельзя было бы найти на других рынках. Даже если взять наши БелАЗы, то есть еще как минимум 3 завода, которые производят аналогичную продукцию. И там нет тех проблем, которые существуют в нашей стране.

Я думаю, что сегодня предприятиям, скрипя зубами, иногда самим приходится увольнять хороших специалистов, которые не проявляют достаточной «идеологической зрелости» с точки зрения власти. Это опять-таки влияет прежде всего на качество выпускаемой продукции.

– Некоторые предприятия Беларуси попали под санкции США, которые запрещают использование доллара. Какие проблемы это создает для предприятий и властей?

– Я думаю, что пока наши предприятия, которые попали под санкции, еще не столкнулись с серьезными проблемами, их это только ожидает. Однако эти проблемы серьезные, потому что самое меньшее, что им грозит – замедление оборота средств. Им и так не хватает денег, а теперь они будут поступать еще медленней, потому что придется использовать формы расчета через какие-то третьи предприятия, «прокладки». Все это замедляет расчеты.

Самое главное, что те предприятия, которые попали под санкции, сталкиваются с ситуацией, когда покупатели не хотят иметь с ними дело, опасаясь самим попасть под ограничения. Причем зарубежные компании не всегда хотят разбираться, что можно делать, а что нет. Если есть малейшая возможность, то они просто стараются избегать таких предприятий и обходиться другими способами. Это тоже вызывает определенные трудности, особенно с реализацией какой-то продукции, да и с приобретением сырья и материалов.

В России приобретать проще, но у нас многие предприятия завязаны на европейские и американские предприятия. Тот же БелАЗ получает двигатели по импорту, сами мы не выпускаем такие моторы. Еще раз повторю, в экономике все взаимосвязано. Не бывает такого: что-то произошло, но не оказало влияния.

– Как экономическое составляющее предприятий влияет на условия труда? Может ли ситуация с заводами вызвать недовольство у рабочего класса?

– Безусловно, положение рабочих ухудшается. Во-первых, предприятия не имеют возможности повышать зарплату в соответствии с ростом цен. Во-вторых, когда у предприятиях недостаток средств, то, как правило, в первую очередь руководство экономит на условиях труда, экологии, и это тоже вызывает проблемы у работников предприятия. Все это в целом приводит к росту недовольства.

Конечно, на разных предприятиях в разной степени, но я не исключаю, что где-то это может вызвать достаточно серьезные проблемы.

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